"Solicitaremos al Consejo de la Judicatura atender casos sin sentencia"

Al asegurar que existen miles de personas que siguen detenidas sin sentencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que solicitará al Consejo de la Judicatura, actuar para atender los casos de personas que tienen años en prisiones.

Durante la mañanera el Primer Mandatario indicó que dicha solicitud se hará con un escrito donde el gobierno pide combatir dicha situación con ayuda de defensores de oficio para quienes no tienen los recursos para contratar abogados que los defiendan.

“Vamos a enviar de manera respetuosa un escrito al Consejo de la Judicatura para que esto se atienda, esto tiene que ver con la necesidad de que se cuente con defensores de oficio y que también el Poder Judicial, con todo respeto, atienda a quienes no tienen para pagar abogados porque si una gente que tiene recursos y puede pagar abogado, y está en una situación de esta, es muy probable que logre que lo libere pero quien no tiene y donde no hay abogados de oficio o no se le da la importancia pues ahí puede estar años”.

Señaló que en total en los penales se encuentra un total de 12 mil 227 personas por delitos del fuero federal, de ellos son seis mil 126 los procesados, además de seis mil 101 que cuentan con una sentencia, mientras que sin sentencia, de dos a cinco años, mil 63, de 5 a 10 años, 2 mil 378, de diez a 15 años, 579 y 90 de quienes tienen entre 15 a 20 años.

Por cierto que, el Jefe del Ejecutivo Federal, informó que solicitará que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, brinde un informe sobre el trabajo que el gobierno federal realiza para atender las denuncias sobre abuso sexual infantil y de maltrato de menores en el núcleo familiar, pues indicó que se buscará que sean casos que se atiendan de forma expedita y con mayor justicia.