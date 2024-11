Estima Noroña no dar prórroga para elección judicial

Todo indica que no habrá prórroga para la elección judicial, el presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña adelantó que después de una reunión con consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), acordaron apostarle a la experiencia y a la capacidad de las autoridades electorales.

Dijo que esta determinación se solventará en la Mesa Directiva, no hay una decisión tomada y se hará pública en las próximas horas por parte de los presidentes tanto de la Cámara de Diputados y el Senado.

🗓️ La @Presidencia_INE en compañía del Presidente de la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial 2024-2025, @Montano_Ventura, así como la Consejera @RitaBellLpz y el Consejero Arturo Castillo, recibieron la visita del Presidente del Senado,… pic.twitter.com/2cJ2s7CZWk — @INEMexico (@INEMexico) November 21, 2024

En conferencia de prensa Fernández Noroña declaró que también se acordó la creación de una comisión especial del Senado que se reunirá continuamente con representantes del INE para apoyar en el proceso previsto para el próximo 1 de junio del 2025.

Noroña insistió en que se están haciendo consultas con los propios Poderes de la Unión, pero reiteró que desde su punto de vista hay condiciones para que salga la elección.

También apuntó que los mismos consejeros del INE le comentaron que sí podrían llevar a cabo los comicios.

“Hay mucha ámpula, es natural, es un proceso inédito, de repente el INE te dice, denos 90 días, y tú les preguntas si sale el 1 de junio y te dicen, sí, entonces para qué quieren 90 días, no, no, no, sería muy complicado mover la fecha”, dijo.

En tanto, la bancada del PAN, respaldó la solicitud de 90 días de prórroga para la primera elección judicial, Guadalupe Murguía, dijo que se legislo sobre las rodillas, con apresuramiento y es lógico y comprensible que a las autoridades electorales no les den los tiempos.

572 amparos y 366 suspensiones recibió

el @INEMexico, que es el fondo de por qué están pidiendo la prórroga de 90 días para la elección de las personas juzgadoras. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) November 21, 2024

