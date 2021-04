A juicio primer imputado por caso Pemex y Odebrecht

Luego de casi un año (nueve meses) de que el ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya Austin fuera extraditado a nuestro país por presuntos sobornos de Odebrecht a Pemex, la Fiscalía General de la República (FGR), fincó cargos al primer imputado por este caso.

Se trata del ex senador panista Jorge Luis Lavalle Maury, quién comparece ante un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Norte, por las imputaciones que realizó en su contra Lozoya Austin, de recibir sobornos a cambio de impulsar la reforma energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Esta audiencia se realizar de manera virtual, para lo que el ex senador contrató los servicios de los abogados Felipe Gómez Mont Landerreche, José Joaquín Zapata Altamirano y Héctor Humberto Venegas Román.

En la audiencia se encuentran presentes el apoderado legal de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda, de la Cámara de Senadores, en su carácter de víctimas, y fiscales de la FGR que imputan a Lavalle el delito de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita y cohecho.

Aunque la Fiscalía pretende vincular a proceso a Lavalle, ninguno de los delitos que se le imputan ameritan la prisión preventiva oficiosa, por lo que podrá seguir su proceso en libertad.

Cabe señalar que de las declaraciones que hizo el ex director de Pemex en agosto pasado sobre las investigaciones por el caso Odebrecht, derivaron las acusaciones al ex legislador de recibir sobornos a cambio de apoyar la reforma energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Emilio Lozoya Austin acusó también oficialmente al ex presidente Enrique Peña Nieto y al ex secretario de Hacienda Luis Videgaray de ordenar varios casos de sobornos por un total de más de 500 millones de pesos a un grupo de senadores del Partido Acción Nacional (PAN) integrado por Lavalle Maury, Salvador Vega Casillas, y los actuales gobernadores de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.

Este es el primer inculpado de 70 señalados por el ex director de Pemex, forma parte del grupo de ex senadores que, según el ex funcionario, le exigieron 50 millones de dólares a cambio de dar su voto a favor de las reformas estructurales.

El juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Reclusorio Norte, Marco Antonio Tapia, decidirá si hay elementos para imputarlo, ya que en caso de que el Ministerio Público Federal presente las evidencias suficientes, podrá quedar sujeto a prisión preventiva, a menos que obtenga un amparo o el juzgador considere que no hay riesgo de fuga y puede enfrentar su proceso en libertad.

