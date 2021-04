Estima Coparmex-CDMX recuperación económica de entre 3 y 5%

Datos de la Encuesta sobre el Impacto Generado por COVID-19 en las Empresas (ECOVID-IE) y el Estudio sobre la Demografía de los Negocios 2020 (EDN) del INEGI, revelan que en un periodo de 17 meses (mayo de 2019 a septiembre 2020), en la Ciudad de México murieron más de 77 mil 200 unidades económicas, por 35 mil nacimientos de las mismas, lo que significa que, en la Capital, por cada unidad económica que nació, 2.2 se murieron, lamentó el Centro Empresarial Ciudad de México.

Al presentar los cinco sectores en los que buscarán generar Compromisos Electorales por la Competitividad de la Ciudad de México con los candidatos a ocupar puestos de gobierno en las 16 alcaldías; 160 concejalías; los 66 escaños del Congreso de la CDMX, 33 de mayoría relativa y 33 de representación proporcional, una diputación migrante y 24 diputaciones federales al Congreso de la Unión, su presidente Armando Zúñiga Salinas advirtió que un regreso al semáforo epidemiológico en Rojo debido a los efectos de las vacaciones de Semana Santa sería catastrófica.

“Sí por supuesto es latente esta preocupación en las siguientes semanas estaremos viendo los resultados de las vacaciones de Semana Santa que esperemos que no repunten nuevamente los contagios pues otro semáforo rojo sería catastrófico para la pérdida se podría duplicar incluso la pérdida de empresas porque hay muchas que están sobreviviendo pero que con un cierre pues ya prácticamente no podrían regresar, no abrirían más”, advritió Zúñiga Salinas.

Al respecto el presidente del Centro Empresarial Ciudad de México (COPARMEX-CDMX) reiteró que los apoyos otorgados por el gobierno capitalino siguen siendo insuficientes y la administración de Claudia Sheinbaum insiste en ignorar las propuestas de los empresarios locales para salir de esta crisis.

“Sí en realidad nosotros hemos señalado que los apoyos han sido insuficientes muy pocos créditos muy pocos incentivos fiscales donde se dio un poco fue en el Centro Histórico otros créditos que dio la Secretaría de Economía pero sin duda son insuficientes y en ese sentido nosotros en Coparmex Ciudad de México hicimos 22 propuestas que iban en este sentido sobre todo de apoyar a las pequeñas y medianas empresas habría tubos que no sonó como esenciales que se podían destinar a la reactivación y sobre todo ayudar a las pequeñas y medianas empresas”, reprochó el presidente de Coparmex-CCDMX.

Por su parte David Mendoza economista en jefe del Centro Empresarial Ciudad de México dijo que aunque las cifras oficiales se darán a conocer a finales del presente mes, ellos estiman una caída de entre el seis y ocho por ciento anual aunque también una recuperación de entre un 3 y un 5 por ciento por debajo del año pasado.

“La cifra definitiva para el caso de la Ciudad de México va a salir por ahí del 26 de abril pero estamos pensando que va a ser una caída de entre el seis y ocho por ciento anual desde luego va a haber una recuperación inicial va a ocurrir a nivel federal entonces, la recuperación será pues entre un tres y un cinco por ciento pero esto va a depender también como vayan evolucionando otros indicadores, pero sí se ve una recuperación, pero esta va a quedar muy por debajo de lo que se llegó a perder en el año pasado no”, estimó el especialista de la Coparmex-CDMX.

Es por ello, señaló Armando Zúñiga Salinas que la organización que preside pondrá a disposición de los empresarios, los trabajadores y sus familias, la información y compromisos de los diferentes candidatos en favor de la salud, la reactivación económica, el apoyo a las empresas y la recuperación de los empleos.

Todas las propuestas sólidas y bien fundamentadas que recibamos, dijo Zúñiga Salinas, de los candidatos serán integradas en una Agenda de Compromisos para la Reactivación plena de la Economía y la Competitividad de la Ciudad, la cual, buscaremos su cumplimiento una vez que pase la elección.

Pondremos especial atención en aquellos candidatos que busquen la reelección, pues su medición tendrá que ver con los resultados que obtuvieron en su ejercicio de gobierno y representación previa.

A quienes quieren nuestro voto, desde COPARMEX CDMX les decimos que lo que queremos son compromisos claros, reales y con sustento para que los empleos y la competitividad de la Ciudad de México se recupere, porque si le va bien a los empresarios, le irá bien a los trabajadores, le irá bien a todos los que conforman las diferentes cadenas productivas, le irá bien a los comerciantes, a los prestadores de servicios, al propio gobierno y sobre todo a las familias