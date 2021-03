Afina Gobierno Federal estrategia para retorno a clases presenciales

La Secretaría de Salud y la de Educación Pública, ya afinan la estrategia de apertura de escuelas en todo el país, ante la disminución de casos de COVID-19, fue lo que dio a conocer el titular de Salud, Jorge Alcocer.

Durante la mañanera en Palacio Nacional, el funcionario comentó que las autoridades analizan las medidas que podrán tomarse para no poner en riesgo de contagio, ni a los alumnos, profesores, o personal que labora en los planteles.

"El gobierno de México en particular con el grupo de asesor científico, en conjunto desde luego con la Secretaría de Educación Pública, afinan la estrategia de apertura de las escuelas, teniendo decisiones, muchas de ellas como reducir el tamaño de las clases, si los niños deben o no usar cubrebocas, y cómo garantizar una ventilación adecuada entre muchas otras acciones. Como gobierno tenemos la responsabilidad de minimizar la exposición a infecciones para aquellos que no pueden controlar su propio entorno".

Y aunque dijo, se registran siete semanas de reducción de hospitalizaciones por coronavirus, llamó a la población no bajar la guardia y evitar una tercer oleada.

"Repito, no hay que confiarnos porque ya habíamos pasado la primera ola y se pensaba que ya estaba bajo control, que ya el contagio había disminuido y se vino otra ola, mundial, no sólo afectando a nuestro país".

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell mencionó que será el próximo miércoles cuando se defina un calendario de apertura, eso sí enfatizó que no habrá iniciativas espontáneas.

"No queremos que haya desorden ni que haya iniciativas espontáneas que no cuiden los elementos fundamentales de protección de las personas empezando por los propios educandos y también los propios mentores y mentoras que son una parte fundamental de esta sociedad. Entonces lo vamos a hacer de manera cuidadosa y vamos a utilizar a las vacunas como lo empezamos a hacer ya con el estado de Campeche, aprovechando su éxito en el control sostenido de la pandemia, pero ya otras entidades federativas empezaron a pasar a verde, Chiapas, Sonora y otras que están próximas o han mantenido un manejo muy estable".

Así mismo recordó que avanza la implementación de vacunas y el abastecimiento de las mismas para cubrir a toda la población. El canciller Marcelo Ebrard anunció que para este martes arribaron más 667 mil 800 vacunas de Pfizer y enfatizó que la llegada de más dosis se intensificarán.

"Pfizer los próximos… Los de hoy son estos números que ya los dio a conocer ahorita Hugo, 667 mil 875; va a llegar en un momento más, próximo martes, 658 mil 125. Pfizer, ¿a dónde vamos? A partir de abril se va a duplicar la llegada por semana, se va a acelerar, está pactado ya así en el calendario; entonces, aquí vamos hacia allá. Sinovac, llegan un millón el 18 marzo, jueves, un millón el 27 de marzo, con lo cual el mes de marzo vamos a haber recibido tres millones de dosis. Hay un contrato que se va a firmar el día de hoy entre la Secretaría de Salud y Sinovac por un total de 20 millones de dosis entre marzo y julio, y esto nos va a ayudar mucho. Entonces, aquí vamos a estar al doble y aquí vamos a recibir 20 millones de dosis entre esta fecha y julio".

Respecto al mecanismo Covax indicó que próximamente se tendrá una fecha de entrega, también dijo, avanza la posibilidad que se realicen fases tres de vacunas para menores de edad.

"En combinación con la Secretaría de Salud, hay varios estudios ya en curso fases 3 para menores de 18 años: Pfizer mismo, Novavax, Moderna, CanSino, Sinopharm. Y lo que estamos buscando es que en México haya alguna de estas fases 3, esa es la instrucción que tengo. Tenemos negociaciones ya avanzadas y, si ustedes me lo permiten, en próximas semanas les informo qué hemos logrado, que hemos alcanzado. El propósito otra vez, como fue el año pasado, es empezar temprano".

Al reconocer que se hizo una solicitud al gobierno de Estados Unidos para obtener todas las dosis que sean posibles de AstraZeneca, Ebrard Casaubond indicó que será el viernes cuando se informen los detalles sobre esto, aunque aseguró que las negociaciones avanzan.

En este escenario, el presidente Andrés Manuel López reiteró el llamado a autoridades, estudiantes, padres y madres de familia, que sea después de Semana Santa cuando se retomen las clases presenciales en Campeche, ante el avance de la vacunación contra COVID-19 y por mantener el semáforo epidemiológico en verde.