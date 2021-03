¿Problemas para dormir? Una técnica militar para dormir en 2 minutos

Acostarse en cama y no poder conciliar el sueño es, para muchos, una de las cosas más frustrantes que existen. Si es tu caso existe una técnica militar que, según dicen, ayuda a cualquiera a quedarse dormido en tan solo dos minutos.

De acuerdo a los informes, el ejército de Estados Unidos utiliza este truco para ayudar a los soldados a conciliar el sueño en situaciones de guerra, como en los campos de batalla.

Se cree que la técnica fue creada por jefes del ejército para asegurar que los soldados no cometieran errores en las batallas que pudieran ser potencialmente mortales debido al agotamiento.

El ejército de Estados Unidos utiliza este truco para ayudar a los soldados a conciliar el sueño en situaciones de guerra. / Getty Images

¿Cuáles son los pasos?

• Primero, relaja los músculos de la cara, incluida la lengua, la mandíbula y los músculos alrededor de los ojos.

• Después, deja caer los hombros lo más que puedas, seguidos de la parte superior e inferior del brazo, un lado a la vez.

• Por último exhala, relaja tu pecho y tus piernas, comenzando desde los muslos hasta las pantorrillas.

Una vez logrando esto, dedica 10 segundos a intentar aclarar tu mente y piensa en una de las tres imágenes siguientes:

• Estás acostado en una canoa sin compañía, hay un cielo azul claro sobre ti y nada más.

• Estás acostado en una hamaca de terciopelo negro en una habitación oscura.

• Te dices "no pienses, no pienses, no pienses" una y otra vez durante 10 segundos.

• Ojalá, duerme profundo.

Ten una rutina constante y regular que comience con una hora fija para despertarse. / Getty Images

¿Existen otros métodos?

De igual forma, la armada de Estados Unidos recomienda algunos hábitos para lograr dormir sin perder en el intento:

• Trata de no consumir cafeína al menos 6 horas antes de acostarte. La cafeína promueve la vigilia e interrumpe el sueño, incluso en aquellas personas que piensan que la cafeína no afecta su capacidad para dormir.

• Quita las distracciones de tu cuarto. Recomiendan usar el dormitorio solo para dormir, lo que significa, retirar la televisión, la computadora y otros dispositivos electrónicos.

• Ten una rutina constante y regular que comience con una hora fija para despertarse. Escoge un horario que puedas mantener durante la semana y los fines de semana.