Llegó la hora de poner la verdad de moda: Mario Zamora Gastélum

Mario Zamora Gastélum, rindió protesta como candidato del PRI al Gobierno de Sinaloa señalando en su discurso que pone al escrutinio de todos su hoja de vida, dando a quienes lo postulan la certeza apoyar una propuesta honesta, transparente, con capacidad, visión y de resultados.

Durante el evento en formato mixto, tanto presencial como a través de internet con la conexión de más de 30 mil personas, y teniendo como sede la Feria Ganadera de Culiacán, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas tomó protesta al candidato a quien reconoció como un hombre de trabajo, comprometido, con arrojo y carácter y que dijo, serpa el próximo gobernador de Sinaloa.

Ante prominentes priistas de Sinaloa, entre ellos el presidente deI partido en el estado, Jesús Valdés Palazuelos, y Beatriz Paredes entre otros; Mario Zamora expresó que llegó la hora de poner de verdad de moda… no dejar que nos quieran embarrar de lo que no somos, y de lo que no hemos hecho. A la mentira y el infundio, le vamos a dar la cara, con respeto y con argumentos, señaló.

Zamora Gastélum dijo que caminará por las calles como siempre lo ha hecho, mirando a la gente a los ojos, con una conciencia tranquila sin hacer daño a nadie y ayudando a los demás, sobre todo a los que menos tienen y seguirá adelante en el rumbo marcado por el gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien dijo dejará la vara alta que los sinaloenses brincarán para que les vaya mejor.

Alejandro Moreno, destacó la experiencia del candidato y aseguró que la coalisión “Va por México”, conformada por PRI, PAN y PRD, es sólida y potente, y defenderá las instituciones que los mexicanos han construido a lo largo de años, por lo que pidió el apoyo de la ciudadanía, palabras que fueron respaldadas por el presidente del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés Palazuelos, quien afirmo que en Mario Zamora se tienen sembradas la esperanza y el futuro de Sinaloa por lo el partido buscará recuperar las ciudades y distritos perdidos.

En su participación, la senadora de la República por el PRI, Beatriz Paredes Rangel, dijo que Sinaloa se tiene que gobernar con pasión, con emoción, con juventud y con entereza por lo que aplaudió la construcción de alianza política y afirmó que Sinaloa merece un gobernador como Mario Zamora.