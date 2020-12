Informe AMLO 2020, a dos años de gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece un mensaje desde Palacio Nacional con motivo del segundo aniversario de su toma de protesta como presidente de México.

Este año, el mensaje tiene unicamente 80 invitados debido a la emergencia sanitaria causada por la pandemia de Covid-19.

Sigue aquí lo más importante de este mensaje presidencial:

El presidente López Obrador aseguró que se ha avanzado en el objetivo de transformar a México.

AMLO enlistó los logros que ha tenido su gobierno en estos dos años de gobierno.

Destaco que se ha ahorrado un billón trescientos mil pesos en compras y contratos, reduciendo el huachicol, la defraudación fiscal y otras malas prácticas.

#InformeW | Hemos ahorrado en 2 años 1 billón 300 mil millones de pesos en compras y contratos: @lopezobrador_ https://t.co/CKduOmvHXr pic.twitter.com/X3efR4GjLF — W Radio México (@WRADIOMexico) December 1, 2020

Mencionó que la austeridad y cancelación de fideicomisos han permitido liberar más presupuesto en beneficio del pueblo y dijo que se han cumplido los compromisos de no endeudar al país, no subir impuestos ni los precios de los combustibles.

Informó que ya es una realidad la pensión universal de personas mayores, becas y atención médica y medicinas gratuitas, programas que se elevaron a rango constitucional. De igual manera, dijo que se aumentó el salario mínimo en un 30% en términos reales, habló de la cancelación de la Reforma educativa, e informó de los 51 mil comités escolares que ya reciben el presupuesto para mantenimiento de escuelas.

Aseguró que, en 2023 México dejará de importar gasolinas con las refinerías existentes y de la implementación de la nueva refinería de Dos Bocas. Dijo que la gasolina es más barata ahora que al principio de su mandato.

#InformeW | Hemos podido cumplir los compromisos de no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir los precios de los combustibles: @lopezobrador_ https://t.co/CKduOmvHXr pic.twitter.com/Ajvw80gziB — W Radio México (@WRADIOMexico) December 1, 2020

Informó que se han construido 362 sucursales del banco del bienestar y que están en construcciones parques culturales y ecológicos en Chapultepec y en Texcoco.

Con respecto al combate a la pandemia, mencionó que se ha avanzado mucho cuando en marzo de este año se presentó el nuevo coronavirus que nos obligó a tomar medidas de mitigación, se afectaron actividades productivas y hubo desempleo formal e informal pero en vez de quedarnos con los brazos cruzados decidimos enfrentar la crisis sanitaria y económica con estrategias no convencionales para ir saliendo poco a poco de la adversidad para salir de la pandemia, se logró termino de construir 130 hospitales y se pusieron 971 para atender Covid-19, 10 mil 735 con ventiladores, se capacitó a 193 mil 645 médicos generales, se compraron equipos, se contrató a 71 mil trabajadores de salud.

Aseguró que hasta el momento no nos hemos visto rebasados por la pandemia y que ha procurado que a ningún enfermo le falte atención médica.

#InformeW | Decidimos enfrentar tanto la crisis sanitaria como la económica con entrega, eficacia y con estrategias no convencionales que nos han permitido ir saliendo de la adversidad; no nos hemos visto rebasados: @lopezobrador_ https://t.co/CKduOmvHXr pic.twitter.com/GSUfjO799R — W Radio México (@WRADIOMexico) December 1, 2020

El presidente destacó que se ha avanzado en el problema de la inseguridad y la violencia, atendemos las causas que provocaron la descomposición social.

Aceptó que falta mucho para pacificar al país, sin embargo, dijo que se revirtió la tendencia al alza en delitos cometidos. Dijo que hubo menos homicidios que en 2018 y que los delitos de fuero federal se redujeron en 30%.

#InformeW | Se revirtió la tendencia a la alza de la mayoría de delitos que se cometían; según datos del INEGI el año pasado hubo menos homicidios que en 2018: @lopezobrador_ https://t.co/CKduOmvHXr pic.twitter.com/15RRIPTDi6 — W Radio México (@WRADIOMexico) December 1, 2020

Homicidio, feminicidio y extorsión, son los únicos delitos que han avanzado durante sus dos años de gobierno.

AMLO dijo que la guardia nacional ha resultado de gran apoyo para el país ya que es una corporación profesional con 98 mil elementos desplegados en 176 coordinaciones regionales en los 32 estados de la república. Además, reconoció y agradeció el respaldo incondicional de soldados y marinos.

También mencionó que los institutos armados están entregados a la ejecución de obras en beneficio del pueblo, limpian playas, construyen canales, aeropuertos, sucursales del banco bienestar, administran puertos, vigilan aduanas y siembran arboles.

Se han cumplido 97 de los 100 compromisos realizados durante la toma de protesta. El presidente dijo que falta descentralizar el Gobierno Federal, impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovables y conocer la verdad detrás de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.

El presidente también recordó que se han realizado acciones en su gobierno tales como rifar el avión presidencial, conformación de un gabinete integrado en un 50% por mujeres y por primera vez una mujer se desempeña como Secretaria de Gobernación y Rosa Icela Rodriguez en seguridad,

Se han realizado 504 conferencias de prensa, se han visitado todos los estados del país, algunos cuatro veces y otros en 26 ocasiones y entró en vigor el nuevo Tratado comercial con estados Unidos y Canadá además de que se aprobó la modificación liberal para sindicatos.

Informó que, en su gobierno, se han entregado puntualmente participaciones federales a estados y municipios, los poderes tienen autonomía en realidad, no se fabrican delitos ni se espían a adversarios, no hay escases de materias primas, funciona el sistema financiero, sólo 18 huelgas de trabajadores. Además, mencionó que se ofreció asilo a Evo Morales, que no hay conflicto con ningún gobierno en el mundo, que no hay violación a migrantes, que se permitió la entrada a organismos internacionales para vigilar al país sobre el cumplimiento de derechos humanos y que no ha habido apagones ni falta de agua.

Aseguró que, a dos años de su gobierno, ya se sentaron las bases para la transformación de México.

Se gobierna con austeridad, no hay fueros ni privilegios, se atiende y respeta a todos dando preferencia a pobres, se protege la naturaleza, se repudia la discriminación, clasismo, se fortalecen valores, se cuida y promueve el patrimonio cultura, de México.

Reconoció que no todo es perfecto, y que esta conscientes de que existe oposición a su gobierno algo que calificó como legitimo y normal cuando se hace una transformación profunda.

Aseguró que el 71% de los ciudadanos mexicanos desean que continúe en el mandato.