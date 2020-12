Transportistas CDMX insisten en aumento de tarifa de microbús

Transportistas de la Ciudad de México insistieron en que es necesario un incremento en la tarifa al pasaje de los microbuses en al menos dos pesos.

El vocero de la organización Fuerza Amplia de Transportistas, FAT; Nicolás Vázquez, dijo que de entre las 32 entidades federativas, la Ciudad de México es la que tiene la tarifa más baja.

El promedio nacional de costo del pasaje urbano es de 9.18 pesos por viaje-persona, 4.18 pesos por arriba de la Ciudad de México.

Incluso, en ciudades con menores condiciones económicas y población mas pobre, como Oaxaca, Tlaxcala, Chilpancingo o Tuxtla Gutiérrez la tarifa del pasaje es de 7 u 8 pesos, explicó.

Los transportistas explicaron que el incremento en la tarifa podría ser de 2 pesos y un subsidio complementario para alcanzar los 9 pesos por persona.

Llevamos cuatro meses solicitando también una serie de condonaciones de derechos, motivadas por la baja afluencia de pasaje durante la pandemia. El secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, ya dijo que esto no será posible, indicaron los transportistas.

Sin embargo, “a pesar de que no existe una buena captación de pasaje no solo no le quieren condonar el pago de varios derechos sino que nos están exigiendo cambiar unidades en un plazo no mayor a un año”.