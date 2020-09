Sociedad no está preparada para saber la verdad; López Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que “ciertos segmentos de la sociedad no siempre están preparados para asumir la verdad, para asimilar que algo no salió bien” y agregó que cuando no se cubren las expectativas “es juzgado de error, de falla, de fracaso”.

Al participar en el webinar “El retorno de lo público”, organizado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) el funcionario de la 4T sin hacer alusión directa a quienes lo han criticado por sus predicciones sobre el comportamiento de la pandemia del Covid-19, López-Gatell en cambio sí criticó a los medios de comunicación “corporativos” que influyen en esta manera de pensar de “algunos sectores de la sociedad”, lo anterior

“Pero es mi impresión que la sociedad al menos en México o al menos ciertos segmentos de la sociedad no siempre están preparados o preparadas para asumir la verdad, para asimilar que algo no salió bien y esto es materia de aprendizaje, e conocimiento de construcción, lecciones aprendidas que pueden modificar el actuar del gobierno, de la sociedad hacia el futuro. Enseguida y esto ciertamente no contribuyen mucho los medios de comunicación pero no todos, destacadamente los medios corporativos existe una especie de arrinconamiento en donde cualquier elemento que no cubre una expectativa es juzgado de error, de falla de fracaso reprochó el también epidemiólogo.

El encargado de dar a a conocer diariamente la situación de la pandemia en nuestro país, habló sobre neoliberalismo y su combate como un proyecto político más que económico y al inicio de su intervención enfatizó que la sociedad debe saber que “cuando algo no sale bien”, es materia de aprendizaje y de conocimiento que puede modificar el actuar del gobierno.

En ese tono el Subsecretario de Salud también se refirió a los intereses económicos y colusión entre el poder público y la iniciativa privada, quienes influyeron en que los mexicanos no pudieran tomar decisiones libres e informadas sobre su alimentación, lo que ha incrementado las enfermedades crónico degenerativas y por consecuencia, el costo para el estado en la atención.

Respecto a la industria farmacéutica, López-Gatell la acusó de privilegiar sus intereses privados para determinar la adquisición de medicamentos del cuadro básico, sin importar que éstos no siempre fueran los necesarios o los adecuados para las necesidades médicas de los mexicanos.

El evento estuvo encabezado por la titular de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval Ballesteros y participaron también Jenaro Villamil presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPRM) y María Elena Alvarez Buylla, directora general del Conacyt.