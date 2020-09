Tiktokera baila el Himno Nacional; ¿Qué dice la ley? Aquí te explicamos

Las redes sociales se han desatado en contra de una joven tiktoker que se le ocurrió bailar la música del Himno Nacional, y aunque ha causado división, muchos señalan de "falta de respeto" y otros de "qué malo tiene que lo haga". Aquí te explicamos qué dice la ley.

Esta joven tiktokera se le ocurrió bailar el Himno Nacional. En el video muestra baila al ritmo del Himno y sonrie. Este video de 15 segundos podría hacernos cuestionar muchas cosas como: ¿Por qué las televisoras o estaciones de radio ponen el Himno a las 6 de la mañana y a media noche?

Incluso recientemente a nuestra querida Gabriela Warkentin le preguntaron en redes Por qué el Himno que se pone no tiene el mismo "punch" que otros, pero para dejar de hacer conjeturas, veamos qué dice la ley.

¿Qué dice la ley sobre el Himno Nacional?

Para empezar definamos que el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, son los Símbolos Patrios de los Estados Unidos Mexicanos y existe la una ley llamada Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Esta ley permite la regulación de sus características y difusión, así como el uso del Escudo y de la Bandera y la ejecución del Himno Nacional.

Existe una ley sobre la regulación del uso de los símbolos patrios / GETTYIMAGES

El CAPÍTULO QUINTO DE LA EJECUCIÓN Y DIFUSIÓN DEL HIMNO NACIONAL

en su artículo 38 establece que: "El canto, ejecución, reproducción y circulación del Himno Nacional, se apegarán a la letra y música de la versión establecida en la presente Ley. La interpretación del Himno se hará siempre de manera respetuosa y en un ámbito que permita observar la debida solemnidad".

Hasta aquí podrán decir que NO lo cantó, pero recordemos que bailar es una interpretación, por lo que podría aplicar en este caso. Ahora bien, no es un acto solemne, lo hizo desde sus redes sociales, que son de acto social, personal y no cívico.

Además de acuerdo a la ley también está estrictamente prohibido alterar la letra o música del Himno Nacional y ejecutarlo total o parcialmente en composiciones o arreglos.

Zócalo de la CDMX / GETTYIMAGES

En el mismo artículo 39 prohíbe cantar o ejecutar el Himno Nacional con fines de publicidad comercial o de índole semejante.

Así también señala que "Todas las ediciones o reproducciones del Himno Nacional requerirán autorización de las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública", es decir que para un acto semejante a lo que hizo la joven tiktokera debió de haber contado con autorización.

La ley nuevamente enfatiza que "El Himno Nacional sólo se ejecutará, total o parcialmente, en actos solemnes de carácter oficial, cívico, cultural, escolar o deportivo", y para rendir honores tanto a la Bandera Nacional como al Presidente de la República.

¿Qué pasa con las televisoras y en estaciones de radio?

Bueno, esa misma ley establece en el artículo 41 que se incluirá en su programación diaria al inicio y cierre de las transmisiones la ejecución del Himno Nacional y en el caso de la televisión, simultáneamente la imagen de la Bandera Nacional.

Y seguro es muy joven esta tiktokera que debió haber participado cada lunes en una ceremonia cívica, quizás en la escuela le debieron haber explicado que es en nivel básico escolar donde es responsabilidad de las autoridades escolares hacer de este acto un acto de respeto y reconocimiento a su nacionalidad.

Para terminar, aquí te dejamos una explicación de un Tiktoker de la Ley para explicar en este lenguaje porqué no se puede.