Dióxido de Cloro no es tratamiento para COVID-19, es un riesgo a la salud

No usar nada que contenga Dióxido de Cloro, Clorito de Sodio o sus derivados, no tienen registro sanitario ante la COFEPRIS, para el tratamiento de ninguna enfermedad y representa un riesgo para la salud. Te explicamos por qué.

En sitios de venta en línea y redes sociales han compartido el uso de Dióxido de cloro, clorito de sodio y sus derivados, por lo que la autoridad sanitaria como COFEPRIS a alertado a la población.

La COFEPRIS informa a la población sobre los riesgos de la ingesta de dióxido de cloro / GETTYIMAGES

Sin embargo, no es el único país, ya que en Estados Unidos también la FDA ha procedido incluso legalmente en contra de la empresa encabezada por Andreas Ludwig Kalcker, el principal distribuidor de este químico que no cuenta con ningún estudio científico a nivel mundial por el riesgo que significa a la población.

Países como México, Bolvia y Estados Unidos han dado mensajes claros de no hacer consumo del dióxido de cloro que es un gas de color amarillo o amarillo-rojizo utilizado como blanqueador en la fabricación de papel y en el proceso de tratamiento de agua. Al entrar en contacto con el agua reacciona para formar iones clorito.

NO existe evidencia científica en México ni en el mundo que muestre que el dióxido de cloro es un producto eficaz y seguro para el control, prevención o tratamiento de #COVID19. NO es un producto autorizado por la @SSalud_mx. pic.twitter.com/JcNdmvoWd2 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) July 23, 2020

Es una sustancia química altamente reactiva para el ser humano con diversos efectos secundarios como: falla respiratoria, metahemoglobinemia, prolongación del espacio QT en el electrocardiograma, hipotensión causada por deshidratación, falla hepática aguda, anemia hemolítica, vómitos y diarrea severa, así como trastornos hidroelectrolíticos.

El Dióxido de Cloro al ser ingerido pueden provocar irritación de la boca, el esófago y el estómago, se pueden presentar náuseas, vómito y diarrea, además de trastornos cardiovasculares y renales.

NO existe evidencia científica en México ni en el mundo que muestre que el dióxido de cloro es un producto eficaz y seguro para el control, prevención o tratamiento de COVID19 / CUARTOSCURO

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), autoridades Sanitarias de diversos países y la COFEPRIS se suman al esfuerzo de la prevención para prevenir el uso de productos a base de Dióxido de Cloro, Clorito de Sodio o sus derivados.

Este producto se presenta como “Solución Mineral Milagrosa (SMM, MMS o CDS)” que lo venden como un kit de cura frente al COVID-19 y otras enfermedades. En realidad esta sustancia se utiliza como desinfectante en hospitales o clínicas como desinfectante industrial.

En tanto, en México no tiene el registro sanitario ante la COFEPRIS, "Por lo que su uso representa un riesgo a la salud, al desconocer la calidad de los insumos, las condiciones de fabricación, almacenamiento y distribución. Actualmente no se cuenta con estudios que evalúen su seguridad y efectividad; y no hay protocolos de investigación registrados que avalen su uso clínico", explica el comunicado de la comisión reguladora sanitaria.

Te invitamos a que cuides tu salud y a seguir las recomendaciones de la COFEPRIS para que esta pandemia no se convierta en una doble crisis sanitaria.

Seguir las medidas sanitarias de prevención ante la enfermedad COVID-19 para prevenir la transmisión. Si llegaras a presentar síntomas aíslate, puedes enviar un mensaje al 51515 para seguir las indicaciones de protección y cuidado.

Si está consumiendo algún producto derivado del dióxido de cloro, suspender inmediatamente su uso y levantar una denuncia Sanitaria en caso de que algún establecimiento de atención médica ofrezca este producto como alternativa en el tratamiento de cualquier enfermedad.

Para mayor información sobre medicamentos y otros insumos para la salud, se puede consultar la página Web de la COFEPRIS https://www.gob.mx/cofepris