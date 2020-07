Prueban vacuna en humanos y da resultados prometedores

Primera vacuna aplicada en humanos para atender COVID-19 demostró que es segura, no provoca efectos secundarios e induce a respuesta inmune en los 45 voluntarios en que se aplicó.

La vacuna experimental de Moderna Inc para COVID-19 provocó respuestas inmunes en los 45 voluntarios sanos en un estudio en etapa inicial (1), además los expertos informaron que no hay efectos secundarios graves, aunque más de la mitad tuvo reacciones como: fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular o dolor en la zona de inyección, y ocurrieron en personas que recibieron una segunda dosis, así lo informó el equipo de investigación en el New England Journal of Medicine.

La vacuna experimental de Moderna Inc para COVID-19 demostró que era segura / CUARTOSCURO

Esta farmaceutica fue la primera en realizar pruebas en humanos desde el 16 de marzo, 66 días después de la liberación de la secuencia genética del virus.

Los expertos dicen que se necesita una vacuna para poner fin a la pandemia y esta firma farmacéutica ha recibido del gobierno estadounidense casi 500 millones de dólares, además de ser una de las primeras en participar en ensayos en humanos a gran escala, de acuerdo con información de Reuters.

Los primeros resultados de la vacuna de Moderna son prometedores: es segura e induce respuesta inmune 🦠💉



"La inyección de Moderna, mRNA-1273, usa ácido ribonucleico (ARN), un mensajero químico que contiene instrucciones para producir proteínas. Cuando se inyecta en las personas, la vacuna instruye a las células para que produzcan proteínas que imiten la superficie externa del coronavirus, que el cuerpo reconoce como un invasor extraño, y crea una respuesta inmune", explican los especialistas en la publicación.

Los resultados fueron publicados el martes y fueron aplicados en grupos que probaron 25, 100 o 250 microgramos de la vacuna. Las personas que recibieron dos dosis de la vacuna tenían altos niveles de anticuerpos neutralizantes que matan el virus, que excedían los niveles promedio observados en las personas que se habían recuperado de COVID-19.