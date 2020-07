Desmienten versiones de muerte de Romero Deschamps o infección por Covid-19

Luego de que en días pasados circuló a través de redes sociales versiones en torno a el fallecimiento del ex líder del sindicato petrolero Carlos Antonio Romero Deschamps y posteriormente otra versión en la que se indicaba que el millonario ex dirigente está vivo pero enfermo de COVID-19, el coordinador General del Frente Nacional Petrolero Sergio Carlos Morales Quintana consideró que esto no es más que una cortina de humo para desviar la atención ante la próxima extradición del ex titular de Pemex Emilio Lozoya Austin.

Agregó que esto crea una especie de incertidumbre al interior del sindicato petrolero en una estrategia como lo que se ha manejado desde el Pemexgate, donde también se dijo que Romero Deschamps tenía cáncer y en el sexenio Calderón donde también había una orden de aprehensión que nunca se ejecutó bajo el argumento de que “estaba gravemente enfermo”.

“Al día de hoy que sale en las noticias en las redes que van a extraditar o que ya aceptó el ex director de PEMEX Emilio Lozoya que viene para acá y que van a abrir la cloaca de Odebrecht y todos esos asuntos que han quedado impunes pues sale casualmente con que tiene Covid. Para mí es una cortina de humo pretenden hacer elecciones en todas las secciones a nivel nacional y bueno es una manera de manipular y de intimidar a los trabajadores nuevamente por esta situación”, consideró el coordinador General del Frente Nacional Petrolero.

En entrevista Sergio Carlos Morales Quintana, dijo por otro lado que en medio de la pandemia del COVID-19 los hospitales de Pemex también han sufrido desabasto de medicamentos para combatir esta enfermedad aunado a que los otros dirigentes seccionales “no se preocupan por comprarles al menos un cubrebocas a los trabajadores o gel antibacterial”.

Ante esta situación Morales Quintana dijo que algunas secciones han propuesto que los trabajadores donen al menos un día de salario para apoyar el “supuesto COVID” que padece Romero Deschamps cuando debería ser al revés, que los dirigentes donen un día de salario para todas aquellas familias que lo han perdido todo debido a esta pandemia.

Morales Quintana llamó a todos los trabajadores petroleros sindicalizados a unirse para formar un frente en común ante y apoyar el cambio.