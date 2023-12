No debe castigarse a maestros que falten por Mundial: Elba

Por Jaime ObrajeroMéxico.- La lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, se pronunció por no castigar a los maestros que este viernes falten a clases por la inauguración del Mundial de Fútbol

Aclaró que es obligación de todos los profesores acudir a impartir su cátedra, y ellos lo saben muy bien, pero de ninguna manera se deben aplicar sanciones a quienes les gane la fiebre futbolera

"¿Porqué siempre piensan en castigar, porqué no un llamado o un exhorto, castigo porqué? Yo no digo que se aplique ningún castigo, lo que digo es que es obligación de todos los maestros ir a dar clases"Consideró que deben buscarse alternativas para que el Mundial no genere ausentismo por parte de los maestros, pero tampoco de los alumnos, dijo que podrían colocarse algunas televisiones en las aulas verse la inauguración, pero eso depende de la SEP

"A lo mejor buscando en las escuelas algún mecanismo, que permita hablar del fútbol, podrían acomodarse cámaras o algo, pero realmente no sabemos eso es un asunto de la SEP"

Entrevistada en Los Pinos al concluir la ceremonia de Presentación de los Lineamientos Generales de Operación de los Consejos Escolares de Participación Social, Elba Esther Gordillo, se mostró renuente para dar un pronóstico sobre el resultado del partido entre las selecciones de México y Sudáfrica, pero finalmente, le apostó a una victoria de la escuadra mexicana

"Soy pésima para el fútbol, pero entusiasta con los mexicanos, que les vaya muy bien. Palabra de honor que soy pésima, no, no, de veras: Bueno según mis nietos 2 -0, otro dice que 3-1 , claro México, pero al final que todo sea para bien"

A la maestra chiapaneca, se le pregunto su opinión sobre la asistencia del Presidente Calderón al juego inaugural del Mundial, pero no respondió, simplemente puso cara de reflexión y no dijo ni una sola palabra.