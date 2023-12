No tendría por qué haber una crisis en Nuevo León: TEPJF

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación (TEPJF) informó que tienen asuntos sin resolver en torno al cumplimiento de una sentencia sobre la elegibilidad de quien habían nombrado gobernador interino de Nuevo León y ahora tienen que decidir cómo lo integraran debido a que diputado de Movimiento Ciudadano presentaron argumentos en contra de la designación de Luis Enrique Orozco por no cumplir los requisitos para el cargo.

“Tenemos un papel fundamental en el proceso que inició el 7 de septiembre, hemos tomado decisiones que marcarán las pautas del proceso, no veo porque se tendría que generar una crisis en Nuevo León, las condiciones legales e institucionales no reflejan generar una crisis en el tribunal… Tenemos una responsabilidad pública frente a partidos políticos, frente al Poder Judicial”.

Rodríguez dijo que están listos para el proceso electoral de 2024 a pesar del recorte presupuestal que se le realizo al TEPJF de 267 millones de pesos, se esta analizando como pueden enfrentarlo, pero no afectará para dar respuesta a la cantidad de juicios que se presenten; la responsabilidad de la democracia es de todas las autoridades del estado mexicano, el llamado es que cada quien haga lo que le corresponde en el ejercicio de la ciudadanía.

Al ser cuestionado sobre la ausencia de magistrados del TEPJF en el informe de hoy puntualizó que ellos habían aceptado la invitación y desconoce el porque de su falta de contribución debido a que confirmaron que acudirían, ellos continúan sesionando, “no hay ninguna razón para señalar si están en la bolsa de alguien o no, eso no me corresponde a mí, lo que se hizo hoy fue un acto institucional”, concluyó.