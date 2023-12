En entrevista con Carlos Loret de Mola, el presidente del Congreso de Nuevo León aseguró que según la ley, la Constitución y la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá un solo gobernador y será Luis Enrique Orozco Suárez, en el primer momento que tome el mandato, Samuel García puede continuar con su proyecto para aspirar a la Presidencia. La titularidad de Poder Ejecutivo no recae en el Palacio de Gobierno sino en la persona que tome protesta, a partir del 2 de diciembre, será el gobernador designado, se concluyó en la sesión.

Guerra dijo que lo que buscan es garantizar el estado de derecho en Nuevo León y que nuevamente no haya sentencias o amparos de jueces de otros estados que intervengan. Lo que presentaron en el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León es evitar que Samuel García se vaya como en otras ocasiones y deje a un encargado de despacho, existe la duda de que tiene que esconder para proponer a quien quería que fuera fiscal, si ya hay un gobernador interino que se respete.

“No estamos jugando un tema político, no es darle discurso a alguien, es garantizar el estado de derecho y cumplir la ley… Tenemos un Poder Ejecutivo que si quiere desconoce al Legislativo con un amparo de Reynosa y la Ciudad de México, tenemos un Poder Legislativo que dice en redes sociales: a mí no me importa lo que diga el Poder Judicial de Nuevo León, yo tengo un amparo de no sé dónde, le cree más a un juez de otro estado que a uno de Nuevo León”.

Apuestan por una posible inestabilidad, una crisis en Nuevo León, lo que esperamos es que ayuden a mantener una correcta y sana división de poderes, la autonomía que cada uno tiene, lo que se busca es estabilidad para poder ser un estado modelo, se tienen la posibilidad de aceptar, avanzar y continuar, se necesita respeto a la democracia a las instituciones, puntualizó.

Sobre la irrupción en el Congreso de Nuevo León señaló que ningún elemento de seguridad estaba armado, era una sesión pública, tuvieron que solicitar a las fuerzas policiacas del estado y de la fiscalía para continuar con la sesión en la periferia del recinto, el hecho de que se realizarán ese tipo de actos sólo demuestra que saben que era su última oportunidad para designar un gobernador interino.