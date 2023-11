El proyecto de Sheinbaum es el mismo que el de AMLO: Tatiana Clouthier

En entrevista con Carlos Loret de Mola, la coordinadora de voceros de Claudia Sheinbaum, informó que el proyecto que presenta la precandidata presidencial es el mismo que el de Andrés Manuel López Obrador, se generó de manera conjunta, crearon este proyecto para convertirse en Morena con la finalidad de hacer de los derechos una fuente fundamental, poner en el centro a aquellos que han sido olvidados, es el segundo nivel de la Cuarta Transformación, “es lo que sigue”.

Clouthier dijo que no será lo mismo que en 2018, ahora tienen un coordinador, tendrán diferentes voces para poder transmitir logros y propuestas para cada una de las regiones, con gente que este familiarizada con las zonas donde se va a emitir el mensaje.

“El pilar fundamental de Morena es la pluralidad que se respeta siempre, el proyecto es uno y se ha venido formando y consolidando… Esto es como el beisbol, el juego no se acaba hasta que se acaba, hay que cuidar que no te metan carrera, eso es lo que hay que cuidar siempre, que no entren carreras del lado contrario… La propia ley no te permite entrar en áreas de propuestas, estamos calentando el brazo para poder aventar la bola rápido, es parte de lo que estaremos realizando”.

Al ser cuestionada sobre su renuncia como titular en la Secretaría de Economía aseguró que fue clara, siempre estuvo apoyando el proyecto de la 4T, comenzó con López Obrador en 2017, antes de ser candidato a la Presidencia, “en esta vida no siempre se coincide al cien… yo tenía cosas, un asunto familiar que tenía que atender”.