Hay riesgo de una catástrofe nuclear: Juan Ramón de la Fuente

México preside la segunda reunión de las partes del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. En entrevista con Carlos Loret de Mola, el ex embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente, señaló que la idea es una disminución paulatina sobre las armas, las potencias nucleares se habían comprometido y no se ve reflejado, el objetivo es presionar aprovechando la situación crítica que hay en el mundo de varios frentes de guerra para garantizar que no se presente una catástrofe nuclear.

De la Fuente dijo que hay cerca de trece mil armas nucleares, tres mil 800 estarían listas para ser detonadas en cualquier momento, “el riesgo de una confrontación nuclear o una confrontación accidental es alto”, el argumento en el debate es mostrar que se utilizan como una dinámica de disuasión, “no se puede amenazar a alguien con aniquilarlo”, debe considerarse como algo inadmisible.

“La mayoría de los países estamos en una organización, no estamos de acuerdo, lo que estamos impulsando es que podamos ver las catastróficas consecuencias humanitarias que habría y avanzar en este tratado… Los tratados tienen su cadencia y tiempo y conforme se va construyendo de manera internacional países que estaban renuentes pueden ir accediendo, para hacer estos compromisos toma tiempo, pero de esto se trata la diplomacia”.

El ex embajador de México ante la ONU informó que no es fácil porque hay un grupo de países, las potencias nucleares que se niegan, no quieren deshacerse de las armas, ninguno firmó, son nueve en contra y 184 que si quieren que se destruyan.

La discusión en el fondo es que debe ser absolutamente inadmisible porque es muy peligroso, todos están temerosos por el conflicto que hay en la Franja de Gaza, los estados que están alrededor están en alerta, el ambiente en la ONU es de enorme tensión por eso queremos aprovechar los conflictos internacionales para avanzar en la prohibición de las armas nucleares, concluyó.