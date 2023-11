Samuel García no tiene futuro, no se compara con Gálvez: Max Cortázar

Max Cortázar fue nombrado coordinador de Comunicación de la Campaña de Xóchitl Gálvez y dijo que no le preocupa el aspirante a la Presidencia por Movimiento Ciudadano, Samuel García, no tiene comparación, se comprometió a terminar su mandato de seis años y aseguró que no quería ser presidente y no lo cumplió por intereses personales, no le ve mucho futuro a su campaña, así lo declaró en entrevista con Carlos Loret de Mola.

“Todo este proceso de elección de candidatos fue muy adelantado, unos empezaron desde el año pasado, venimos muy adelantados en tiempos campaña interna, con Xóchitl fue exitoso, es normal que en las campañas haya altibajos y momentos donde se tiene que reforzar el equipo… Cuando los candidatos ya están en la calle dos meses antes de iniciar la precampaña y se empalmo con las negociaciones de los partidos, más en la Alianza para poder repartir las posiciones en los estados… a partir de ahora todo el mundo se alinearán en la pirámide, en la cabeza que es la Presidencia, de ahí se alinea todo”.

Cortázar señaló que conforme avanzan las semanas los equipos hacen cambio de estrategias, Xóchitl Gálvez, más allá de tener un “estancamiento” se necesita reforzar la estructura en materia de comunicación con más gente, sobre todo que el mensaje llegue de manera oportuna a los medios, se requiere ver que contenidos son los que si funcionan, la precandidata del Frente no se da abastado, necesita muchos voceros.

Al ser cuestionado sobre si utilizarán al presidente en la agenda de campaña puntualizó que se harán los señalamientos correspondientes pero su contrincante es Claudia Sheinbaum, se tendrá que valorar conforme se construya la campaña, hay mucha gente que está molesta con el Gobierno actual.

La personalidad de Xóchitl Gálvez no se tiene que perder, daremos algunos anuncios, se tiene que continuar con su parte atractiva, sacar lo mejor de ella, y dar a conocer propuestas para un mejor futuro, para tener una buena presidenta, concluyó.