Trenes de pasajeros en México no deberían ser prioridad: Experto

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el profesor en Economía en el IPADE, Benjamín Alemán-Castilla señaló sobre el proyecto de trenes de pasajeros de López Obrador que hace falta medir el beneficio social que genera el servicio y no existe ese estudio, requiere una inversión de recursos públicos para operar y mantenerse. México es un país con recursos escasos y múltiples necesidades hay que priorizar lo que necesitan los mexicanos.

Alemán-Castilla dijo que la experiencia a nivel internacional es que suele generar valor social lo que es diferente a la rentabilidad financiera y en todas partes este servicio esta subsidiado. En México las mismas vías permiten meter trenes de pasajeros, pero no a alta velocidad, están diseñadas para transporte de carga, se tendría que modificar la estructura.

El decreto que dieron a conocer no tiene claridad, dieron dos meses a las empresas para presentar estudios y no son suficientes, es difícil definir si es buena idea o no, lo que “si está siendo claro es que no le gusta que el servicio sea concesionado y que fue una desgracia que Cedillo haya privatizado los ferrocarriles en México”, concluyó.