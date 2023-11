Argentinos se lanzaron al abismo: Martín Caparrós

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el periodista y cronista argentino, Martín Caparrós, informó que el futuro de Argentina por el triunfo de Javier Milei es un gran misterio, es una persona que esta contradiciendo sus promesas de campaña, no esta claro lo que hará, el electorado lo eligió debido a que están decepcionados con la democracia y los políticos que la conducen, su personaje ganó los votos.

Caparrós dijo que Milei es un fanático del mercado y lo demostró en su campaña con la venta de órganos, nunca ha administrado o manejado algo, será complicado gobernar Argentina, es evidente que otras personas tomarán las decisiones en su lugar lo que genera una gran incógnita y preocupante.

“Fue para algunos tristeza desde un principio, de elegir entre “Guatepeor” y “guatepeorísimo”, fue una elección de continuar en decadencia de 20 años a lanzarse al abismo donde no hay certeza de que puede haber, Argentina prefirió lanzarse antes de seguir como estaba”.

El cronista argentino puntualizó que no sabe qué hará Javier Milei con sus promesas de campaña, ahora dice que no se puede dolarizar, ni quemará en Banco Central y que el cambio en Argentina llevará hasta treinta y cinco años. Quiere disminuir el déficit del estado el problema es que no sabe cómo, una opción es retirarles el aguinaldo a los argentinos, esto generaría reacciones fuertes.