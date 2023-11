Tregua en Gaza podría considerarse un logro para Hamás: Maruan Soto Antaki

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el experto en Medio Oriente, Maruan Soto Antaki señaló que no ve la posibilidad de una tregua a largo plazo entre Israel y Hamás e informó que se anunció la probabilidad de una de cuatro o cinco días para que puedan ser liberados cuarenta rehenes que están en manos del grupo terrorista a cambio de una serie de prisioneros palestinos en poder de los israelíes.

“Abrirían la posibilidad para que asistencia humanitaria como Cruz Roja pudieran visitar a rehenes de Hamás que no serían liberados”.

Soto Antaki dijo que el Gobierno Central de Israel es quien anunció la posible tregua y el Ejercito está de acuerdo. No se sabe que pasará, se prevé un reacomodo de las fuerzas israelíes; del lado de Hamás ya es considerado un logro e Israel no lo va a dejar pasar, no lo permitiría, y el conflicto podría durar más de lo que se rumora.

El experto en Medio Oriente puntualizó que van más de 10 mil pérdidas humanas y en los últimos días han dicho que más de 14 mil, la destrucción en Gaza en horrible, Israel sólo se enfoca en el salvajismo por parte de Hamás, en el ataque del siete de octubre.