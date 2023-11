Hoy es muy probable el triunfo de Claudia Sheinbaum: Roy Campos

La encuesta nacional en viviendas realizada por MITOFSKY para El Economista, muestra que Claudia Sheinbaum tiene 23 puntos de ventaja y son muchos, en menos de seis meses Xóchitl Gálvez tendría que alcanzarla, hoy en día es muy probable que el triunfo sea para Morena, así lo informó el experto en encuestas, Roy Campos, en entrevista con Carlos Loret de Mola.

Campos dijo que Xóchitl Gálvez se estancó en septiembre después de su asignación por el Frente Amplio por México para ser la candidata a la Presidencia en 2024, maneja la política tradicional, debería saber que esta abajo en las encuestas y buscar estrategias, esperar errores de sus contrincantes; no hace equipo con los partidos de la Alianza y tiene dificultades para encajar, ya no funciona con su improvisación y ocurrencias, lo que dice a los medios lo podría decir Beatriz Paredes o Santiago Creel.

Sobre Samuel García puntualizó que tienen diez puntos, no tiene nada que perder, no se sabe que pasará, su estrategia en redes sociales está bien estructurada y podría llegar lejos, el piensa que puede ganar los votos de Xóchitl Gálvez del electorado que no quiere que gané Morena.

“Samuel García en Nuevo León empezó muy abajo y terminar ganando… A niveles internacionales se han visto por eventos como el once de marzo en España o recientemente no fue tal sorpresa el haber ganado con 11 puntos en Argentina, subestimaron la fuerza de oposición… En ninguno de los casos las encuestas estuvieron acertadas… Lo que vemos aquí es que vemos encuestas desde 12 hasta 59 puntos a favor de Claudia”.

Tendrían que ocurrir muchas cosas, a estas alturas Claudia Sheinbaum debe cometer muchos errores para que el grupo que la sigue no vote por Morena, lo que hizo de adelantar los tiempos le ayudó, llegó a la precampaña con todo ya arreglado mientras el Frente Amplio por México tiene problemas, concluyó.