Oposición logró candidatura plagada de corrupción en CDMX: Adrián Rubalcava

"No participare en un proceso en que se miente a la gente se critica a los de enfrente, pero hacemos lo mismo", afirmó Adrián Rubalcava, alcalde con licencia de Cuajimalpa, quien aseguró, haber tenido una llamada muy fuerte con Alejandro Moreno, líder del PRI en la que dijo "rechacé el premio de consolación en el senado".

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin, aseguró que los resultados del proceso para encabezar la candidatura de la oposición para la gubernatura en la Ciudad de México, lo ponían en primer lugar en las encuestas, sin embargo "se dijo que favorecía a Santiago Taboada", por lo que afirmó que "el método democrático acordado no se respetó".

"No me enoja que hayan puesto a Santiago Taboada, me enoja la forma de informarme y no permitirme competir en un proceso donde estábamos buscando competitividad y se llegó a una candidatura plagada de corrupción", ya que recordó los "actos de corrupción" en los que se ha visto involucrada la alcaldía Benito Juárez que incluso señaló "actores políticos de la Benito Juárez que no tenían ningún vínculo y hoy en día están reconociendo que si cometieron actos de corrupción... si eso no es tener vínculos con el crimen, entonces a qué estamos jugando".

Aseguró que Xóchitl Gálvez le expresó su apoyo afirmando "yo quería un método democrático". Y le recordó al líder PRI que "llegó al puesto que tiene hoy con el trabajo de Rubalcava y la militancia".

Finalmente afirmó que ha recibido mensajes del Partido Verde y Morena, a quienes agradeció sus muestras de apoyo y adelantó que en un par de días junto con su equipo de trabajo y tomará la decisión que mejor convenga.