Adrián Rubalcava renuncia al PRI y acusa a Alito Moreno de utilizarlo

Adrián Rubalcava, alcalde con licencia de Cuajimalpa, anunció su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego del nombramiento de Santiago Taboada como el contendiente del Frente Amplio por México (FAM) para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Fue por medio de un mensaje de Whatsapp como Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, le notificó a Adrián Rubalcaba que su partido no encabezaría los trabajos del FAM, lo que desató una discusión.

“Alito” Moreno le habría asegurado a Adrián que su candidatura iba en primer lugar; Xóchitl Gálvez indicó que “ella no estaba metiendo las manos en este proceso”.

El equipo de alcalde con licencia no respaldará la Frente, que es un proyecto que le ha fallado a la ciudadanía, y puntualizó que su determinación es irrevocable, debido a que este hecho es una falta de respeto y compromiso.

“Me utilizaste Alito Moreno y no se vale. Hablar con la verdad lo da todo. Esto no me lastima solamente a mí, sino también a la sociedad que tiene la esperanza de encontrar una opción. El Frente Amplio sí traiciona. No tengo pensado un plan B. Hoy me separo del PRI.