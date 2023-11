En entrevista con Carlos Loret de Mola, el director de calidad, innovación e impacto en Save the Children México, David Calderón, señaló que no se visibilizan las dificultades que sufren los niños y sus derechos están en juego por el paso del huracán “Otis”, no esta asegurada la nutrición y el tema del agua potable es muy delicado. La ayuda llega en la parte baja de la zona costera, pero en las colonias altas de los municipios de San Marcos y Coyuca de Benítez no.

Calderón dijo que se acumula mucha basura por el líquido embotellado, los niños toman agua de los torrentes que están contaminados y se enferman del estómago y los ojos por el ambiente insalubre, padecen mucho calor, no hay luz y si hay se interrumpe constantemente.

El director de calidad, innovación e impacto en Save the Children México puntualizó que la situación de las escuelas requiere mucha atención de los tres órdenes de Gobierno y la sociedad civil, los planteles educativos están cerrados porque muchos tienen afectaciones, los contabilizadas son más de 400 pero en los lugares donde no hay luz ni comunicación hay más que no han sido reportados.

“Los niños no están visibles como deberían en el plan de los 17 puntos, sólo dos incluyen a jóvenes y niños… Un dato, hay 458 millones de pesos de subejercicio, no hay que esperar a 2024, no se han usado, lo tiene la autoridad de Guerrero, no lo tiene que pedir al Gobierno Federal para invertir en la infraestructura de las escuelas, es importante limpiarlas… pedir que sólo las movilizaciones de las familias hagan esto es muy injusto, es responsabilidad del estado entrar en estas situaciones… Se necesita que estemos todos en la sociedad y sobre todo exijamos a los gobiernos”, concluyó.