¿Cómo salirte con la tuya?

En entrevista con "Martha Debayle en W",Álvaro Gordoa, consultor en Imagen Pública, rector del Colegio de Imagen Pública. Autor de los libros Imagen Cool, el Método H.A.B.L.A y La Biblia Godínez. TW: @AlvaroGordoa //

IG: @alvarogordoa // imagenpublica.mx

● Viene a promocionar su quinto libro ‘Salte con la tuya’ de editorial Aguilar, la guía definitiva para influir en los demás y dominar las artes que te ayudarán a alcanzar tus metas más ambiciosas.

● Con esta guía podrás conseguir:

- Mover a la gente hacia la consecución de tus objetivos.

- Cautivar corazones y mentes en cualquier situación.

- Poner la balanza a tu favor y aumentar tus posibilidades de ganar y convencer cada vez que abras la boca a través de la persuasión, la seducción y la negociación.

● No es otra guía de autoayuda: En este libro podrás encontrar un camino comprobado y garantizado para gozar de las mieles de la palabra oral, y un método que te obligará a llevar lo aprendido a la práctica.

El ABC del convencimiento

● Siempre sonríe y saluda: La sonrisa rompe con todas las barreras de raza, sexo, cultura, edad, religión, nivel socioeconómico y nivel cultural. Todos, al ver sonreír a alguien, lo decodificamos como empatía, amabilidad y seguridad.

● Personaliza: Cuando alguien recuerda tu nombre y lo usa, te hace preguntas sobre tu vida y recuerda esos detalles o se muestra preocupado por tus inquietudes e interesado por tus aficiones, se convierte inconscientemente en tu amigo.

● Sé detallista: Se trata de tener detalles dirigidos con mira láser y altamente personalizados. Ser detallista también es ayudar a alguien cuando lo necesita o mostrarle nuestro apoyo moral, desde prestarle nuestro cargador cuando se le está acabando la pila hasta asistir al funeral cuando perdió a un ser querido

Getty Images

Decálogo para tomar la posición del poder

● Siembra un contexto: La negociación empieza desde que surge el deseo de obtener algo. Por lo que antes de solicitar, utiliza la pragmática para tejer y dejar una serie de indicios que crearán un clima emocional y argumental para que el otro tome decisiones a tu favor.

● Traslada el deseo a la otra persona: En toda negociación hay alguien que tiene la posición de poder. Y normalmente el poder está en quien no tiene el deseo. Si no deseas comprar y alguien te quiere vender, tú tienes el poder. Pero si tú deseas comprar y el otro no quiere vender, el poder no está en ti. Y así pasa con todo.

● Negocia emociones, no objetos: Esta estrategia es de gran utilidad cuando la otra persona tiene algo que queremos. El truco está en ligar aquello que está en juego con una identidad emocional y no solamente un objeto o una acción como un permiso o un favor.

● No des opciones: Este acercamiento es muy efectivo pues no se está pidiendo nada. Se está afirmando y no dando opciones, por lo que la gente se siente con poco derecho a opinar y poner objeciones.

● Da opciones: Esta es una técnica muy útil para poner lo que deseamos en perspectiva y hacer sentir a la otra persona que ganó. Consiste en dar un abanico de posibilidades a elegir dentro de las que está nuestra verdadera intención.

● Consigue un SÍ de entrada y toma el control: Cuando las personas ya dijeron que sí a algo, es más fácil escalar esa respuesta hacia lo que quieres conseguir. Esta estrategia se utiliza seguido en ventas o publicidad, donde la pregunta tiene que ver con algún problema común.

Getty Images

● Consigue un NO de entrada y haz sentir al otro que tiene el control: Esta es la estrategia opuesta y muy efectiva en negociaciones cerradas donde sabes que tu contraparte estará a la defensiva. Cuando sabes que la otra persona está reacia, lo mejor es llegar lo antes posible al “no” para de ahí partir al “cómo sí”.

● Estrategia de degradación: Para tomar la posición de poder, hay que ir poco a poquito, sin desesperarnos, con constancia y paciencia; consiste en actuar lenta y progresivamente de menos a más, es decir, primero plantear algo sencillo y de ahí escalar paulatinamente hasta llegar a lo que verdaderamente quieres.

● La estrategia de diferido: Esta estrategia se trata de tomar el poder, presentando una situación que se aplicará en el futuro, y mientras más lejano el futuro, mucho mejor

● Pide ayuda: Finalmente, cuando sientas que la balanza no se está poniendo a tu favor o te está costando trabajo tomar la posición de poder, pide ayuda. ¿A quién? ¡A tu contraparte!