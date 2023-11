¿Lo que quieres es ligar? Aquí unas de las mejores apps para conseguirlo

El 11 de noviembre se conmemora el día internacional de los solteros ¿lo sabías?

¿No encuentras el amor?

A veces el amor no se relaciona con las parejas amorosas, sin embargo cuando te apetece un cariñito, compañía o afín, es que las apps de citas llegan al auxilio de la situación.

La tecnología da la apertura de conocer y darte la oportunidad para congeniar o conocer gente de manera segura siempre con cautela.

Las apps permiten conocer a personas y se ha popularizado por la facilidad y accesibilidad a filtros que limitan el perfil de a quienes conoces.

Las mejores apps de citas

Tinder

Bumble

Badoo

Happen

Si has utilizado alguna de estas aplicaciones puedes comentarnos tu experiencia. Las apps de citas no son sólo para encontrar pareja, puede ser para salir casualmente, coincidir con más parejas si así se desea con su pareja, etc.