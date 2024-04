La responsabilidad del aprender a ahorrar desde la niñez

Para ser adultos responsables necesitamos padres responsables que sepan cómo educar a los reflejos del hogar, es por ello que de la mano de Marco Barrios, experto en finanzas, obtendrás los mejores consejos para iniciar a tu pequeño en las finanzas, esto desde al ahorro y el aprender a gastar.

Hay que enseñarle a los niños entre la necesidad y el deseo, la diferencia es grande y es bueno aprender a diferenciarlas, esto ayudará a que sepan administrarse, los niños deben conocer el dinero desde pequeños, con pagar, recibir cambio, saber cómo funcionan las tarjetas de crédito y débito podría ayudar a crecer como adultos responsables. Los niños ven, los niños hacen, ellos aprenden de lo que nosotros hacemos como adultos, van a crecer conforme normalicen los patrones que adoptan de los papás, por ello hay que ser buenos ejemplos. — Finanzas desde la niñez. un acercamiento al dinero para su futuro

Recomendaciones para crear adultos responsables

Hay que hablar de cuando se hay o no hay dinero

Conversar que todo depende del sistema económico

Hacerlo partícipe de los gastos en casa para que entienda

Sensibilizar sobre lo que cuesta ganar el dinero

Acercamiento al mundo financiero

Actualmente existen tarjetas oficiales que tienen el nombre del menor, pone su “firma”, aprende a usar el dinero; las cuentas son controladas por el banco y el papá o mamá y los niños no pueden gastar a menos que el adulto lo autorice. Es toda una experiencia sin igual.

Cabe recalcar que la forma en que se de el acercamiento debe ser amigable y conforme a su edad, no se trata de asustarlo o involucrarlo en deudas que lo hagan sentirse preocupado o sensible, debe saber que no todo se puede gastar, pero siempre cuidando su niñez, a manera de juego pero creando conciencia.

Hispanolistic Ampliar