¿Qué hacer si los pequeños ven material inapropiado?

Boy using digital tablet under bed covers at night / Isabel Pavia

Actualmente el acceso a dispositivos electrónicos es tan simple como que todos los menores ya tienen uno, ya sea para ver películas, entretenerlos con juegos, videos, etc. Lamentablemente de esta forma el menor queda expuesto, sobre todo si no activas el control parental.

Ya sea porque la curiosidad lo hizo descubrir un video o imagen no apta para su edad, alguien mayor fue descuidado y dejó a la luz algo “diferente” para el menor, o simplemente de una u otra forma ¿tu hijo llegó a ver material sexual y no sabes qué hacer?.

La sexóloga Ana Franco Márquez explica la manera adecuada de no tensar la situación y cómo solucionar esto para que no se vuelva una búsqueda recurrente que lo ponga en peligro, y porque un niño o niña no debe ver este material, solo que los filtros de internet a veces no son los indicados para tener un menor acceso de público al que no está dirigido.

Claro que nos asusta porque si nosotros como generación, antes cuando descubrimos este tipo de materiales era muy raro, o era mediante películas pirata o material de algún conocido que no lo prestaba pero por algún descuido lo tomábamos, los adultos se espantaban o molestaban y nos regañaban, pero era porque no querían que viéramos algo que no era para nuestra edad. —

No sobrereacciones

Intenta descifrar de dónde llegó este interés

Restringe con control parental antes de da un dispositivo a un niño

Si el dispositivo al que le das acceso a tu hijo o hija no tienen restricciones podrán encontrar material que sin ningún criterio arroja lo que pides. Hay que procurar no sobre reaccionar, pregunta amablemente qué buscaba, si era por curiosidad, ¿quién le dijo que era ´interesante´?. — Ana Franco Márquez

Tips para evitar conflictos

No sobre protejas de mala manera, haz una introspección sobre las acciones que tienen

Crea puentes de comunicación para que tengan confianza de preguntarte cualquier cosa

Da información que quieran saber, es mejor filtrarla como padre a que busquen de manera externa