No se puede hablar de un grupo político en la UNAM: Leonardo Lomelí Vanegas

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el próximo rector y secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, señaló que la Universidad hoy más que nunca está obligada a tratar de centrar las bases para una construcción del país siempre con la verdad, con un cambio gradual y algunas cosas que se tienen que conservar “la cosa es que no haya ruptura”. Y espera que no reciban presiones por el proceso Presidencial de 2024, aseguró que no se puede hablar de un grupo político en la institución, “hay que estar atentos para evitar que esto ocurra”.





Lomelí Vanegas dijo que cuando la Junta de Gobierno tomó la decisión de nombrarlo como nuevo rector se le informó y se pidió un voto de silencio, así como a EnriqueGraue, hasta que se diera el anuncio oficial.

“Yo sabía que no era fácil aspirar siendo secretario general, en la historia es la primera vez que el secretario general estando en cargo aspira a rector... No era fácil y bueno el rector sin suda másallá de la cercanía con los miembros de su staff él no decide, decide la Junta”.

La Junta de Gobierno de la UNAM nombró al economista Leonardo Lomelí Vanegas como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México para el periodo 2023-2027 > https://t.co/4ykyRdB2Pb pic.twitter.com/LP1lIMcEBP — UNAM (@UNAM_MX) November 10, 2023

Al ser cuestionado sobre la paridad de género en la UNAM puntualizó que había muy buenas candidatas que podían haber sido designadas más allá de la presión, “debe haber mujeres muy valiosas en mi equipo”, hay muy buenas académicas.

Sobre el plagio de Yazmín Esquivel informó que no son tiempos que dependan de la Universidad y desconoce el resultado del Comité de Etica, ya han ganado varios recursos, pero no pueden hacer nada público por los amparos, aun no tienen una estimación y están apegados a la ley, “lo que me han dicho es que, si ha tardado demasiado”, concluyó.