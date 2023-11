The New York Times dio a conocer que la empresa mexicana de telecomunicaciones Telcel entregó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México registros telefónicos de varios políticos mexicanos. En entrevista con Carlos Loret de Mola, el alcalde con licencia de Benito Juárez y aspirante a la Jefatura de Gobierno informó que obtuvieron el registro de sus llamadas, la geolocalización en tiempo real y el control de sus comunicaciones, “es increíble que ocupen a la Fiscalía que atiende desaparición forzada y que distraigan esos recursos para espiar opositores”.

Taboada dijo que tuvo conocimiento de la información de manera anónima y acudieron a un Tribunal, los registros se los pidieron a Telcel sin una orden de algún juez, los datos son desde agosto de 2021 cuando perdieron la elección, hasta los primeros meses de 2023.

“Que me escuchen bien lo han hecho durante mucho tiempo, les vamos a aganar la Ciudad de México, se quejaron tanto de que ahora no se iba a espiar y lo primero que hicieron cuando vieron en riesgo es escuchar a sus adversarios… The New York Times dijo que contactaron a la gente de Claudia Sheinbaum… ahí esta Jorge Romero, Santiago Creel que también era aspirante presidencial está el senador Monreal en la lista… hay una cosa que coincide, todos los que hemos mencionado hemos sido en algún momento opositores de la jefa de Gobierno y del régimen”.

El alcalde con licencia de Benito Juárez puntualizó que Ernestina Godoy tendría que ser investigada por espionaje y por utilizar recursos del Estado y la Ciudad de México para perseguir opositores; esto no es solamente un tema político, “las madres y padres buscadores de esta Ciudad debería indignarles que metieran dinero para espiar políticos… no importa que el aparato intente amedrentarnos… esto es parte de la desesperación del Gobierno de que van a perder la Ciudad de México”, concluyó.