Se cumple un mes del ataque terrorista de Hamas contra ciudadanos israelíes. En entrevista con Carlos Loret de Mola, el portavoz en español de las Fuerzas de Defensa de Israel, el mayor Roni Kaplan, señaló que tienen dos objetivos, desmantelar a Hamás y liberar a los rehenes.

Kaplan dijo que están plenamente comprometidos con el derecho internacional y sus ataques son contra objetivos militares, les piden a los civiles que se retiren y Hamás “a punto de pistola les prohíbe" que se vayan del norte, cuando deciden irse al sur los fusilan en el camino; Israel no ataca por venganza, sino para que lo que sucedió el siete de octubre no vuelva a ocurrir en la historia, aseguró.

El portavoz en español de las Fuerzas de Defensa de Israel puntualizó que Hamás recluta a los niños y adolescentes para combatir, por eso las cifras son inverosímiles con los estándares de la Organización de las Naciones Unidas, un campo de refugiados no es lo que se piensa, en realidad es un barrio, las condiciones no son las misma, el conflicto no es contra el pueblo palestino, ni el islam, es contra el terrorismo palestino.

“Hamas dijo, si Israel sigue atacando cada hora van a atacar a un rehén, el terrorismo es psicológico, montamos un centro nacional de inteligencia, el esfuerzo de liberar a los rehenes es de prioridad nacional… Esta guerra la comenzó Hamás e Israel va a tener que terminarla, esto depende del jefe de Hamás y el jefe del ejército de Hamás”.

Al ser cuestionado por los civiles que han muerto en los ataques por parte de Israel en la Franja de Gaza aseguró que no conoce una guerra en la historia moderna en la que los daños colaterales sean tan limitados como son en Israel, ellos atacan objetivos de Hamás y ellos los está fusilando, prefiere que mueran civiles a que vivan los israelíes, concluyó.