Complejo el cuadro médico de Acapulco, post huracán: Académica de la UNAM

“Es complejo el cuadro que se presenta post huracán en Acapulco, con lo que podamos apoyar es bueno”, afirmó la doctora María Teresa de Jesús Zaragoza Meneses, especialista en factores de riesgo y sanitarios de la FES Zaragoza de la UNAM; no obstante afirmó “antibióticos y antivirales, no es recomendable donar, solo deben prescribirlos médicos, y si llegan a manos de gente que no sabe manejarlos va a ser peor el remedio que la enfermedad”.

Detalló en el espacio de "Así las Cosas" con Javier Risco que se pueden llevar en donación “analgésicos en general para niños y adultos, antiparasitarios, antimicóticos por el problema de dermatitis que se puede presentar con facilidad por las condiciones en las que están”.

Lo más conveniente en estos casos dijo, son “productos para higiene, son básicos para evitar infecciones… así como el agua, sino hay forma de que se hidraten y que se puedan bañar es imposible, se están enfrentando a riesgos muy fuertes”.

W Radio (Especial)

Recordó que los mosquitos son transmisores de enfermedades como zika chikungunya, dengue, y se propagan por la humedad que prevalece.

Finalmente, pidió “no debemos solo concentrarnos en Acapulco hay poblaciones pequeñas en donde pegó el huracán y están abandonadas”.