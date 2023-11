Lía Limón asegura que ataque a su colaborador fue un intento por matarlo

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, informó que el ataque a su colaborador Juan Pablo Izquierdo fue tentativa de homicidio y no había recibido amenazas… “me parece algo increíble, quiero descartar cualquier hipótesis y tener claridad sobre que sucedió”, así lo declaró en entrevista con Carlos Loret de Mola.

“No puede hablar está completamente sedado, la bala le dio en el ojo izquierdo, ahorita lo están interviniendo, después de esta primera cirugía tendrá otra maxilofacial, no hemos podido hablar con él, ayer lo visite… esperaremos y deseo que las autoridades investiguen para saber quién atento contra su vida… ayer había custodios afuera de terapia intermedia… me dijo la esposa… pero hoy ya no están, a mí no me queda claro si los envió la Fiscalía o la Policía de la Ciudad de México”.

Limón dijo que no tienen más información sobre el atentado, la Fiscalía le hizo una llamada y le dieron datos que ya tenía, hasta donde saben no tenía problemas con nadie, “es un buen servidor público, es leal”, estaba en servicios generales a cargo de los edificios de la alcaldía, “por eso llama muchísimo la atención si es cercano a mí”.

Sobre su postulación para ser jefa de Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que el día de hoy presentó un permiso para ausentarse por 15 días el cual no requiere ser votado y esperará que su juicio por negarle la licencia de 30 días proceda, además de estar segura que cuenta con el apoyo de los diputados panistas, “yo voy a cuidar la unidad… me tienen miedo de que sea candidata, saben que soy competitiva”, concluyó.