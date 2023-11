Sin licencia, seré candidata y jefa de Gobierno de la CDMX: Lía Limón

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón, afirmó que será candidata del Frente Amplio por México y jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aunque el Congreso le negó la licencia, aseguró que fue un descuido que algunos de la oposición no estuvieran en la votación para que se le asignará porque su relación con los diputados es buena, “no creo que vaya por ahí”, está claro que Morena voto en contra porque tienen miedo de que gane.

“No creo que hubo fuego amigo, nunca pensaron que fueran a votar en contra los demás, licencias se habían aprobado, había un acuerdo de aprobar esas decisiones a quienes la soliciten para que todos participemos, la de Clara Brugada la aprobaron todos, no pensaron que se fueran a negar, honestamente no veo fuego amigo, no me gusto, pero no veo una intención ni del PRI, PAN y PRD de boicotearme, tengo una buena relación”.

Limón dijo que presentará un juicio por violencia política de genero porque le están negando lo que le han aprobado a otros, presentará otra solicitud de licencia y seguirá insistiendo, va a participar debido a que la renuncia se requiere hasta el cinco de diciembre, “yo prefiero tenerla porque me parece lo correcto no mezclar… voy a entrarle, sólo me hacen creer que les precopa mucho”, concluyó.