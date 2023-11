El daño en Acapulco es de más de 20 mil millones de dólares: Canacintra

Ya se planean diversos apoyos por parte del Gobierno Federal para la reconstrucción de Acapulco, sin embargo, éstos no son suficientes, aseguró Esperanza Ortega, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

En entrevista para Así Las Cosas con Carlos Loret de Mola, señaló que los fondos de los fideicomisos del Poder Judicial no alcanzan para apoyar al puerto, y tienen el conocimiento de que hay más de 400 mil millones de pesos del excedente petrolero que podrían ser de utilidad para la emergencia.

“¿Por qué no se destinan esos 400 mil millones de pesos para poder apoyar a levantar Guerrero, a levantar Acapulco? Acapulco no se levanta en dos días, no se levanta en dos meses, le faltan años”.

La Coordinadora Nacional de Protección Civil Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Laura Velázquez Alzúa, debe rendir cuentas; debieron actuar de manera eficaz y puntual con el desalojo y el apoyo.