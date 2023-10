Huracán Otis podría generar hambruna en Acapulco: Manuel Añorve

El ex alcalde de Acapulco, Manuel Añorve, dio a conocer que es testigo de la gran problemática y el desastre que esta viviendo Acapulco, no hay organización, el Gobierno Federal no asumió su responsabilidad, el no tener comida, agua, ni empleos es una “bomba de hambruna” que va a provocar enfermedades, fue un gran error la desaparición del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), así lo declaró en entrevista con Carlos Loret de Mola.

“No hay servicios es muy grave ante la rapiña, la gente no tiene posibilidades de ir a comprar algo, no hay un lugar donde se esté vendiendo, el dinero no sirve y lo más grave es que no hay agua potable… Estoy demandando que venga el presidente ante este desastre, con el gabinete y el gabinete ampliado… Se requiere del trabajo puntual de la CFE y Conagua para hacer un diagnóstico, si esta colapsado van a pasar semanas sin agua potable”.

Añorve dijo que la eliminación del FONDEN fue un error, debieron detener a los que robaron, eran 300 mil millones que deberían ser utilizados frente al problema, la gente perdió el patrimonio, el sector hotelero está afectado, se perdieron los trabajo formales e informales; no hay nada coordinado, es necesario que se informe sobre los avances, se requieren de brigadas médicas, atención a gente de escasos recursos.

“Yo veo a la Guardia Nacional y no hacen por los saqueos, veo una Marina y un Ejército limitado, a ellos les corresponde bajar los recursos inmediatos… Todas las casas que tenía lamina han quedado totalmente colapsadas, esto significa que no se trata de dar instrucciones para que se levante un censo”, concluyó.