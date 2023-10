Consejo Consultivo de la CNDH no se tomaba en cuenta: Tania Espinosa

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Tania Espinosa, ex integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), declaró que en las sesiones mensuales donde exponían sus ideas no se tomaban en cuenta, la relación con la presienta Rosario Piedra se fue deteriorando “ella fue muy clara diciendo que podría escuchar nuestros consejos, pero eso no quería decir que los iba a acatar”.

Espinosa dijo que desde el Consejo Consultivo emitieron al menos ocho comunicados de rechazo en contra de la presidenta de la CNDH Rosario Piedra. La última sesión que tuvieron se sesionó sin quórum, basto con ser aprobada sólo por ella y otra persona, hay una falta de respeto a la ley.

“El trabajo en defensa de derechos humanos no se está haciendo, lo que se hace es proteger una ideología”.

La ex integrante del Consejo Consultivo de la CNDH puntualizó en el comunicado de doce paginas que acompañaba la iniciativa del presidente de militarizar en país y señaló que les pareció inaceptable porque dieron argumentos políticos, no jurídicos que contradice los tratados internacionales de derechos humanos; Hubo una discusión en el Consejo y pedimos argumentos, “sólo se nos dijo que se nos haría llegar y nunca llegaron”.

En más de una ocasión el Consejo Consultivo de la CNDH emitió comunicados manifestando desacuerdos y se utilizó a la CNDH para publicar en sus redes sociales que mentían, concluyó.