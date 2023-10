En entrevista con Carlos Loret de Mola, la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, declaró que el ataque a un hospital en Gaza que dejó al menos 500 muertos no fue por parte de Israel.

“El portavoz oficial del Ejército de Israel sacó un comunicado urgente con el análisis de los sistemas de nuestro ejército que demuestra un lanzamiento de misiles desde Gaza a Israel cerca del hospital, es un poco difícil de entender, es con cámaras nocturnas”.

Kranz Neiger dijo que se tienen que mirar el conflicto desde un contexto más amplio, el ataque terrorista de Hamás fue uno de los más crueles en la historia el mundo, hay 1400 asesinados, 3500 heridos y más de 200 desaparecidos, “no terminamos ni de enterrar a nuestros muertos”.

“Israel tienen que reaccionar, no se me ocurre ningún Gobierno del mundo que no reaccione a este tipo de ataques, tenemos que destruís a Hamás… por eso Israel tienen que atacar a bases militares y operativos de Hamás… propios aliados de Israel le dan el derecho de aniquilar, pero piden no atacar a civiles”.

Se están tomando acciones como ningún Ejército para no afectar a terceros, se pide la evacuación de las personas, mandan textos a la población para avisar de los ataques, puntualizó.

La embajadora de Israel en México señaló que espera que el mundo no condené a Israel, pero no tienen otra opción, tienen que terminar con Hamás, concluyó.

