Errores comunes al querer perder grasa

En entrevista con "Martha Debayle en W", Isabel Gutierrez Iriarte, health coach por el Institute for Integrative Nutrition de Nueva York; diplomado y Certificación de Salud Funcional por el Instituto de Salud Funcional Mente-Cuerpo; coach certificada por el programa de Faster Way to Fat Loss. Certificación de entrenadora de Indoor. Cycling (IG: @the_healthy.you // WA: 5534332618) nos explica cuáles son los errores más comunes cuándo intentamos perder grasa.

● Según un artículo de la OMS, 6 de cada 10 personas reconoce haber recurrido a dietas milagro para bajar de peso rápidamente.

● De acuerdo con el Informe fitness del Reino Unido: estadísticas de gimnasios 2022/23 de PureGym, la principal razón por la cual las personas van a un gimnasio es para mantenerse saludables o mantener su nivel actual de salud (22% de los miembros del gimnasio), mientras que 14% busca perder peso.

● Según la Fundación Mapfre, la dieta milagro más conocida en España es la dieta Dukan: un 63 % de la población la conoce, un 46 % la asocia correctamente con las características de una dieta milagro, y un 8 % la ha seguido en algún momento.

● La grasa es necesaria para las funciones del organismo y tiene un papel importante en la regulación de muchas de las hormonas. Por eso, tener un porcentaje de grasa no solo es recomendable, sino que es imprescindible para algunas funciones vitales.

● Necesitamos lo que se conoce como grasa esencial, que es la grasa mínima (que no quiere decir óptima) que necesita el cuerpo para proteger los órganos, nervios y cerebro.

● Por otro lado, tenemos el porcentaje de grasa óptimo que se considera dentro de un rango adecuado y saludable, los porcentajes de grasa adecuados para hombres oscilan entre el 12 y 20% y para mujeres entre el 19 y el 30%.

● Sin embargo, no toda la grasa que tenemos en el cuerpo es igual ni tiene la misma función; según dónde la acumulemos y cuál sea su composición tenemos diferentes tipos de grasa.

TIPOS DE GRASA

● Grasa subcutánea: Es la que se encuentra debajo de la piel y representa, generalmente, el mayor porcentaje de grasa de nuestro cuerpo. Además, se considera que es más fácil de eliminar y menos peligrosa que la grasa visceral. No se encuentra cerca de órganos vitales.

● Grasa visceral: Es la grasa que se acumula en el interior, en la cavidad abdominal y alrededor de los órganos. Es la grasa “que no se ve”. Y es la más peligrosa porque produce lo que se llama lipotoxicidad, que es cuando se acumula esta grasa, se producen sustancias derivadas de la grasa que interfieren en el buen funcionamiento del órgano afectado e incluso favorecen un estado de inflamación crónica del órgano.

● Esta grasa aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y diabetes.

TIPOS DE GRASA SEGÚN SU FUNCIÓN

● Grasa blanca: es la grasa que se encuentra en los depósitos de grasa que tenemos, la que se acumula y que todos conocemos. Su función es aportar energía cuando la necesitamos. Si no la necesitamos, se almacena.

● Grasa parda: esta grasa es activa y produce energía. Es la grasa que produce calor para aumentar nuestra temperatura y protegernos del frío, y no se acumula tanto. Su función principal es la termogénesis, los recién nacidos tienen más grasa parda.

● Primero hay que entender la diferencia entre perder peso y perder grasa (perder peso puede ser agua o músculo).

● ¿Por qué el cuerpo está diseñado para reservar grasa y no para quemarla? Sí se puede quemar grasa aun cuando nuestra genética está diseñada para reservarla.

ERRORES MÁS COMUNES AL QUERER PERDER GRASA

Comer muy poco: al comer muy poco el cuerpo recibe el mensaje de escasez y el cuerpo reserva por un mecanismo de sobrevivencia.

Hacer solo cardio: el cardio es bueno y tiene su función, pero el mejor aliado para quemar grasa es el músculo, cuando hacemos ejercicio de fuerza el músculo crece, el músculo necesita energía para mantenerse, por lo que al tener más músculo tu cuerpo quema más calorías en reposo.

Hacer DETOX de jugos: aquí comprometes tu salud, pierdes agua y músculo. La mayoría quita los carbohidratos, estos macros son la fuente de energía favorita del cuerpo, si lo eliminas te sentirás débil y con menos energía.

Cambiar de dieta: Saltar de dieta en dieta compromete tu metabolismo, tu cuerpo se acostumbra a estar en un déficit calórico extremo y no quemarás grasa de manera eficiente.

No hacer pesas por miedo a verse grandes: El músculo es el mejor quemador de grasa. Creer que con solo fuerza de voluntad se logra, hay que crear hábitos sostenibles a largo plazo.

Hacer demasiadas horas de ayuno: Tu cuerpo estará bajo mucho estrés continuo, niveles de estrés continuos hacen que suba el cortisol, cortisol alto hace que la quema de grasa sea mucho más lenta.

Relacionar alimentos con sentimientos: Hay que quitar eso, diferenciar comer por hambre a comer alrededor de las emociones.

Comprar productos light porque son bajos en calorías. Muchos productos light están llenos de endulcorantes que son muy inflamatorios, si hay inflamación celular el cuerpo va a poner como prioridad sanar esa inflamación, y la quema de grasa pasara a segundo plano.

Solo fijarte en calorías: Los alimentos son mucho más que calorías.