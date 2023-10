En entrevista con Carlos Loret de Mola, el experto en Medio Oriente, Maruan Soto Antaki, señaló que el conflicto en Israel alcanzó otras dimensiones, hay un gran nivel de fragilidad en el escenario, la misión de Hamás es de aniquilación en contra del estado israelí, las escenas son brutales y no dejan de sumarse.

“Ayer hablábamos de 250 cuerpos de un festival de música, hoy ya hablamos de los bebés decapitados… No hay una claridad de la posible instalación de corredores humanitarios para sacar gente y apoyar a las personas que necesitan comida o agua”.

Soto Antaki dijo que hay un incremento en la violencia que podría generar mayor peligro en la zona, Palestina e Israel son la estabilidad de la región, la gente está acostumbrada que desde hace siete décadas exista un conflicto, pero esto es diferente y “nos podría meter en una grave situación”.

Dentro de los intereses de Hamás no esta la población palestina porque los están arriesgando, los esfuerzos de diplomacia son inútiles, Israel no se da cuenta que si no terminan los ataques se puede revertir en contra de su población, las fallas en la seguridad fueron por que han estado en protestas desde hace un año con los problemas internos del país y olvidaron los externos, “dejaron totalmente descubierto Gaza”, puntualizó.

El experto en Medio Oriente informó que hay opiniones contradictorias de los otros países, Estados Unidos no confía en Irán, y se espera saber que tanto tuvo que ver en los ataques, se habla de un escenario donde Israel tendría que tener una respuesta directa en contra de Irán.

Sobre la neutralidad de López Obrador en el conflicto aseguró que no es normal, no se le puede tener simpatía a Hamás, no se le puede relacionar con el pueblo palestino, la respuesta del Gobierno mexicano refleja que no lo comprende ni le interesa, lo que ocurre de ese lado del mundo no le es relevante, concluyó.