En entrevista con Carlos Loret de Mola, Valeria Stoopen Barois (L’amargeitor), habló sobre su libro “Las cosas que no nos dijeron (y otras que sí, pero no son ciertas)” y señaló que la idea central es la obligación de que la gente se cuestione y no estar de acuerdo con todo el mundo, “Todas mis opiniones tienen ambos bandos y quien está en desacuerdo ya se fue”.

Stoopen Barois dijo que su libro fue escrito de sus “intensidades” y opiniones que nadie pidió, son acontecimientos que le pasan a muchas personas, fue un proceso para ella por que primero tuvo que encontrarse.

“Creo que la cosa cambio el día que me di cuenta que no nada más conectaba, si no que ayudaba a personas a cambiar algo en su vida para bien, las cosas para cambiarme a mí tendrían un impacto directo en otras personas… Lo que estoy diciendo es que lo que digo tiene efectos, hay que ser cuidadoso, pero también se puede empujar para ayudar a las personas a salirse de sus cascarones”.

Todos deben de aspirar a dar su opinión, como sociedad nos hace más fuerte ser distintos, además de que debemos cuestionarnos si lo que hacemos es lo que realmente queremos para nuestra vida, concluyó.