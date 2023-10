U2 Deslumbra en la inauguración del Estadio 'The Sphere' en Las Vegas

El fenomenal concierto de U2, que marcó la inauguración del colosal estadio 'The Sphere' en Las Vegas, atrajo a más de 18 mil fanáticos. La banda ganadora de 22 Grammys ofreció un espectáculo futurista de dos horas, utilizando la imponente arquitectura y efectos visuales vanguardistas del estadio esférico más grande del mundo.

A pesar de la ausencia del baterista Larry Mullen Jr., U2 cautivó a la audiencia con un sonido cristalino y efectos visuales asombrosos, desde imágenes de caleidoscopio hasta una bandera en llamas. El show, que comenzó con "Where The Streets Have No Name", fue alabado en redes sociales como "insano".

'The Sphere' se convertirá en la residencia temporal de U2, apodada "UV Achtung Baby", con 25 shows semanales hasta mediados de diciembre.

El estadio, ubicado en The Venetian Resort, tiene una capacidad para 18,600 personas y ofrece una experiencia inmersiva con efectos visuales sorprendentes creados con gráficos del suelo al techo.

Personalidades destacadas, como Paul McCartney, Oprah, LeBron James y Snoop Dogg, asistieron al icónico evento. Este estadio único, que costó 2,300 millones de dólares y llevó cuatro años construirlo, destaca con una altura de 360 pies y un ancho de 516 pies, convirtiéndolo en la mayor estructura esférica del planeta. Además, cuenta con 260,000 millones de píxeles de video, 580,000 pies cuadrados de LED y 167,000 altavoces que brindan un sonido envolvente.

'The Sphere', además de albergar conciertos, presentará eventos interesantes, como un largometraje dirigido por Darren Aronofsky. Esta combinación de U2 y 'The Sphere' marca un hito en la historia de la música en vivo en 2023 con 25 conciertos programados, prometiendo llevar los futuros eventos musicales a nuevas alturas.