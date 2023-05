Tecate Emblema 2023: lo mejor del festival

El festival Emblema es una fiesta, por lo menos en eso se convirtió este fin de semana. Fueron 2 días de música, baile, sorpresas y presentaciones memorables.

Se llevó a cabo el 13 y 14 de Mayo en la curva 4 del Autoódromo Hermanos Rodríguez, casa de otros festivales como el Corona Capital y en sus 3 escenarios se presentaron artistas como Robbie Williams, Black Eyed Peas, The Chainsmokers, Camilo, Bizarrap y muchos otros.

El sábado 13 muy temprano nos enteramos que Enrique Iglesias había cancelado su presentación debido a una neumonía y por recomendación de su Doctor, no había hecho el viaje. En ese momento los organizadores y equipo de producción del evento se pusieron las pilas para cubrir la presentación cierre del escenario principal y fue así como llegaron JNS, Kabah, Magneto, Caló y The Sacados con su 90s Pop Tour a sacar un show con varios problemas técnicos pero con mucho corazón. La gente no paró de bailar y cantar a coro todas las canciones. Era muy curioso ver grupos de gente haciendo las coreografías.

JNS hizo viajar en el tiempo a los asistentes al Tecate Emblema 2023. / W Radio

Pero esa no fue la única sorpresa del día, Danna Paola se presentó para cerrar el primer día de festival. Justo después de su presentación en Puebla tuvo que hacer maletas, agarrar la camioneta y llegar a las 12:50 de la madrugada del domingo a dar una presentación que nos dejó a todos sorprendidos por la velocidad en la que se planeó. Desde aquí un aplauso a todo el crew del festival por lograr su objetivo en tan poco tiempo.

Danna Paola se llevó los aplausos del público al hacer su mayor esfuerzo para llegar al Tecate Emblema 2023 en sustitución de Enrique Iglesias. / W Radio

La presentación que se llevó todos los aplausos del sábado fue la de Belinda, en un recorrido musical por toda su carrera, incluido "Sapito", con invitados especiales como Jay de la Cueva y Genitallica y las ganas de dejarlo todo en el escenario.

Tecate Emblema

Para el domingo 14 de mayo las cosas no podían ser menos espectaculares, lluvia incluida. Roisin Murphy, Donovan, Camilo, Lasso y muchos más dieron el calor que necesitábamos para prender los ánimos. Hasta que le tocó a Black Eyed Peas subir al escenario principal y con la expectativa de si aparecería Fergie por sorpresa en el escenario, pero no pasó. Dieron una hora de show que tuvo a la gente bailando y recordando sus grandes éxitos.

Mientras tanto en otro escenario Becky G ponía a bailar a todos los asistentes, entre regueton, corridos tumbados, música electrónica y un popurri de éxitos de Selena.

Después vendría una de las presentaciones más esperadas del fin de semana. Empezó el conteo y con "Let me entertain you", Robbie Williams se adueñó de ese es escenario principal del Tecate Emblema, cantando éxitos, contando historias de Take That, la boyband de la que formó parte, y demostrando que es uno de los artistas más carismáticos del planeta y que no tiene reparo en acercarse a la gente para platicar o hacer que su noche se vuelva en la mejor del año.

Y fue la música electrónica la que tuvo el honor de cerrar el festival, en un escenario con Bizarrap, quien tocó todos sus éxitos de las sesiones que lo han hecho colocarse dentro de los productores musicales más importantes de la actualidad, obviamente una de las más coreadas fue la sesión 53 junto a Shakira.

Y del otro lado Kygo puso el momento memorable para terminar con la segunda edición de un festival que se va colocando en un lugar especial dentro del gusto y corazón de la gente.

Esperemos que la siguiente edición de este festival vuelva a sorprender tanto como lo hizo en la edición 2023.