Contribuiré a la conversación pública con “Encuestas Lorena Becerra"

Después de contribuir con Grupo Reforma durante ocho años, la ex jefa de encuetas, Lorena Becerra, decidió renunciar para poder iniciar con su propia empresa utilizando sus propios datos. Fue una decisión sumamente difícil, estuve con personas profesionales en el periodismo, me tuvieron siempre toda la atención, respetaron mis números y me permitieron colaboraciones, así lo dio a conocer en entrevista con Carlos Loret de Mola.

Becerra dijo que tiene una trayectoria de veinte años realizando encuestas y por ahora está cerrando un ciclo, como toda profesionista quiere retos nuevos para contribuir a la conversación publica con su propio espacio y datos reales.

“Tengo una sonrisa en el rostro, me vienen todos los recuerdos en ese lugar que fue mi casa por mucho tiempo, siempre publicar una encuesta conlleva una gran responsabilidad, sobre todo cuando se habla de un personaje político, sobre todo la presidencial… la presión que yo misma me ponía, yo sabía que tenía que dar el mejor dato, yo sabía que cuando yo lo presentará así se iban a publicar… La presión era que realmente captábamos lo que la gente estaba diciendo”.

La ex jefa de Encuestas del Grupo Reforma puntualizó que siempre la apoyaban, “ellos estaban seguros que yo hacía lo mejor que podía y les daba el dato más sólido, estaba segura de mi dato y estaba segura con ellos, nunca tuvieron discusión sobre eso”, concluyó.