El aprendizaje en México disminuyó más que en pandemia: Marco Fernández

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el coordinador del programa anticorrupción y educación de México Evalúa, Marco Fernández, declaró que la situación de aprendizaje en México es preocupante porque disminuyó aún más que en pandemia y las autoridades no hacen nada para corregir la situación.

Fernández dijo que los resultados no tienen representatividad a nivel estado y no hay deferencia entre telesecundaria, secundaria técnica y secundarias generales. Se contempló que los docentes retomaran los resultados para poder realizar estrategias, pero seguimos a ciegas para recuperar las afectaciones por la educación a distancia y los cambios de la SEP no ayudan para mejorar las aulas.

“La prueba PISA se aplicó y los resultados se darán a conocer a finales del año, la prueba que se hacía antes a todas la escuelas primarias, secundarias públicas y privadas y media superior el Gobierno decidió recortar el presupuesto bajo el argumento de que eran instrumentos neoliberales del Banco Mundial y se dejaron de hacer… no contamos con mediciones para todas las escuelas en todo el país por eso navegamos a ciegas al respecto en esta metería de aprendizaje”.

El coordinador del programa anticorrupción y educación de México Evalúa puntualizó que se tienen que cambiar las prácticas pedagógicas y capacitar a los docentes, el reto es tener a los mejores candidatos para la profesión para mejorar las clases, “por más discursos que del presidente no hubo el dinero para mejorar los resultados en el aula”, concluyó