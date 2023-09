En entrevista con Carlos Loret de Mola, el abogado de los padres de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, dio a conocer que el informe que les presentó la Secretaría de Gobernación en la reunión de ayer incorpora elementos que ya estaban superados en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, se están regresando, vuelven a relacionar a los estudiantes con grupos delictivos, están del lado del Ejército y no con las víctimas, “necesitan información para saber donde están sus hijos”.

Rosales dijo que hay molestia y decepción por parte de los familiares porque tenían las expectativas de que este Gobierno avanzaría en las investigaciones y ahora el caso esta estancado, el Ejercito tenía información y agentes en cubierto, incluso uno de los estudiantes era uno de ellos, se dio instrucciones cuando desaparecieron, policías y miembros de los Guerreros Unidos estaban en comunicación cuando los trasladaron, ellos tienen la información y la están negando.

“Hoy se hará una marcha como todos los 26 de septiembre, convocamos a las personas a las 4 de la tarde para partir al Zócalo, nos parece extraño las barreras que se ponen y todo el tratamiento del Gobierno de la Ciudad de México por las manifestaciones que estamos haciendo… Falta muy poco y todavía falta mucho para que se esclarezcan los hechos”.

Sobre el plantón frente al Campo Militar 1 señaló que desde un principio no se les trato de manera humanitaria, no tienen baños, ni servicio médico, el Gobierno capitalino está tomando previsiones innecesarias para la manifestación de hoy y no están de acuerdo con la represión.