En entrevista con Carlos Loret de Mola, el subsecretario adjunto de Comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Luis Miranda, declaró que las organizaciones criminales han modificado la publicidad que va dirigida a los migrantes a través de redes sociales para que sea más atractiva, publican información falsa sobre el cruce fronterizo, “la gente se cree mentiras de carteles, que si cruzan como grupos de familia no los van a deportar”.

Miranda dijo que trabajan de una manera humanitaria tratando de cumplir las leyes por que no se permite la migración ilegal, las patrullas fronterizas se llevan a la gente y los procesan para deportarlos, pero es difícil que comprendan que no pueden entrar a Estados Unidos ilegalmente y si lo hacen no obtendrán visa de trabajo.

“Lo hacen los carteles para sacarle dinero a la gente, no sólo le cobran el paso de su territorio en ocasiones los secuestran, hay violación, eso suma lo que ya han sufrido las personas. Por eso expandimos los caminos legales para que no se extiendan los grupos criminales”.

La ola de migrantes de los últimos días muestra números casi tan altos como en mayo de este año, la gente prefiere los caminos legales pero la desinformación es un impulso para los carteles, se trata de informar a los migrantes y se han expandido visas de trabajo mediante la aplicación CBP One. Los que tratan de ingresar de manera ilegal serán regresados a México, dependiendo de su nacionalidad serán deportados a su país de origen, puntualizó.

Existe un movimiento de migrantes a partir de la segunda guerra mundial, la economía de Estados Unidos se recuperó mejor que otros países después de la pandemia, eso atrae a las personas, hemos trabajado para establecer centros de movimiento seguro, pero no es problema sólo de los estadounidenses, es global, concluyó el subsecretario adjunto de Comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional.